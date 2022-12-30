Правительство РФ продлило эксплуатацию иностранных самолетов

30 декабря 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Условия использования иностранных самолетов продлили на два года, заявили в Правительстве Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Правительство продлило российским авиаперевозчикам порядок использования иностранных самолетов. Под продление попадают воздушные суда, взятые в лизинг или в аренду у компаний из-за границы. «Особенности использования иностранных бортов в условиях внешних санкций, утвержденные Правительством в марте, новыми постановлениями продлены еще на два года», — сообщается в telegram-канале Правительства РФ. Отмечается, что такое решение позволит сохранить самолеты в наличии и поддержать необходимый объем пассажиропотока.

Правительство продлило российским авиаперевозчикам порядок использования иностранных самолетов. Под продление попадают воздушные суда, взятые в лизинг или в аренду у компаний из-за границы. «Особенности использования иностранных бортов в условиях внешних санкций, утвержденные Правительством в марте, новыми постановлениями продлены еще на два года», — сообщается в telegram-канале Правительства РФ. Отмечается, что такое решение позволит сохранить самолеты в наличии и поддержать необходимый объем пассажиропотока.