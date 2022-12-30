Правительство РФ продлило эксплуатацию иностранных самолетов

Правительство продлило российским авиаперевозчикам порядок использования иностранных самолетов. Под продление попадают воздушные суда, взятые в лизинг или в аренду у компаний из-за границы.
«Особенности использования иностранных бортов в условиях внешних санкций, утвержденные Правительством в марте, новыми постановлениями продлены еще на два года», — сообщается в telegram-канале Правительства РФ. Отмечается, что такое решение позволит сохранить самолеты в наличии и поддержать необходимый объем пассажиропотока.
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Правительство продлило российским авиаперевозчикам порядок использования иностранных самолетов. Под продление попадают воздушные суда, взятые в лизинг или в аренду у компаний из-за границы. «Особенности использования иностранных бортов в условиях внешних санкций, утвержденные Правительством в марте, новыми постановлениями продлены еще на два года», — сообщается в telegram-канале Правительства РФ. Отмечается, что такое решение позволит сохранить самолеты в наличии и поддержать необходимый объем пассажиропотока.