В вузе при правительстве РФ назвали главные ошибки СССР

Декан факультета вуза при правительстве РФ: политика СССР привела к конфликтам на Украине и в Нагорном Карабахе
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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, красный флаг, советский флаг, флаг ссср, флаг, кпрф, митинг, коммунисты, флаг советского союза
Правительство СССР пыталось купить лояльность политических элит республик, сказал Александр Шатилов Фото:

Деление границ республик в СССР в последствии привело к конфликту на Украине и в Нагорном Карабахе. Об этом URA.RU рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

«Были допущены достаточно серьезные ошибки, которые мы расхлебываем до сих пор. В частности, принципы федерализма, которые господствовали в Советском Союзе, позволяли нарезать границы как заблагорассудится, зачастую в ущерб основополагающему русскому народу. Территории, которые считаются исконно русскими, зачастую были переданы в состав других республик. Это стало ощущаться, когда СССР стал распадаться», — сказал Александр Шатилов.

По его словам, на примере Украины очень хорошо видно, к чему привело распределение границ Советского Союза. «Очень болезненно решается вопрос о формировании Новороссии, о защите русскоязычного населения, русского населения на территории Украины. И как нынешняя украинская власть пытается натравить Украину на Россию. Это во многом результат политики украинизации, которая проводилась в СССР. Вспомним, сколько было оторвано для создания Украины: Луганск, Донецк, Харьков, прочее и прочее. При этом зачастую руководствовались чисто идеологическими причинами. В частности, Донецкую и Луганскую область присоединили исключительно для того, чтобы повысить долю рабочего класса на территории Украины, где доминировала, с точки зрения большевиков, мелкобуржуазное крестьянство», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что некоторое деление на республики приводило к серьезным конфликтам. «Были заложены межнациональные бомбы. Например, Нагорный Карабах, который был заселен преимущественно армянским населением и был списан в Азербайджан. С учетом сложных отношений между армянами и азербайджанцами, это была потенциальная бомба, которая бабахнула в конце 1980-х годов. Это, в том числе способствовало развалу СССР. Таких примеров масса», — добавил собеседник агентства.

Шатилов отметил, что советское руководство пыталось купить лояльность многих республик, что тоже привело к развалу союза. «Зарабатывали две-три республики, а остальные просто гораздо больше тратили, чем зарабатывали. Тут самое интересное, что самые активные разрушители СССР — республики Прибалтики, Армения, Грузия и другие — были самыми глубоко дотационными в составе СССР. Мы их так перекормили благами, что у них возникло головокружение от успеха, и они подумали, что смогут существовать в одиночестве. Но когда это произошло, все пошло не так благоприятно, как было во времена СССР. Это серьезный минус советской модели федеративной, когда лояльность покупалась серьезными дотациями», — заключил декан факультета.

Ровно 100 лет назад 30 декабря 1922 года образовался СССР. Соответствующий договор был подписан 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, а на следующий день утвержден I Всесоюзным съездом Советов. Позднее к Советскому Союзу присоединились другие республики.

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Деление границ республик в СССР в последствии привело к конфликту на Украине и в Нагорном Карабахе. Об этом URA.RU рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. «Были допущены достаточно серьезные ошибки, которые мы расхлебываем до сих пор. В частности, принципы федерализма, которые господствовали в Советском Союзе, позволяли нарезать границы как заблагорассудится, зачастую в ущерб основополагающему русскому народу. Территории, которые считаются исконно русскими, зачастую были переданы в состав других республик. Это стало ощущаться, когда СССР стал распадаться», — сказал Александр Шатилов. По его словам, на примере Украины очень хорошо видно, к чему привело распределение границ Советского Союза. «Очень болезненно решается вопрос о формировании Новороссии, о защите русскоязычного населения, русского населения на территории Украины. И как нынешняя украинская власть пытается натравить Украину на Россию. Это во многом результат политики украинизации, которая проводилась в СССР. Вспомним, сколько было оторвано для создания Украины: Луганск, Донецк, Харьков, прочее и прочее. При этом зачастую руководствовались чисто идеологическими причинами. В частности, Донецкую и Луганскую область присоединили исключительно для того, чтобы повысить долю рабочего класса на территории Украины, где доминировала, с точки зрения большевиков, мелкобуржуазное крестьянство», — объяснил эксперт. Он подчеркнул, что некоторое деление на республики приводило к серьезным конфликтам. «Были заложены межнациональные бомбы. Например, Нагорный Карабах, который был заселен преимущественно армянским населением и был списан в Азербайджан. С учетом сложных отношений между армянами и азербайджанцами, это была потенциальная бомба, которая бабахнула в конце 1980-х годов. Это, в том числе способствовало развалу СССР. Таких примеров масса», — добавил собеседник агентства. Шатилов отметил, что советское руководство пыталось купить лояльность многих республик, что тоже привело к развалу союза. «Зарабатывали две-три республики, а остальные просто гораздо больше тратили, чем зарабатывали. Тут самое интересное, что самые активные разрушители СССР — республики Прибалтики, Армения, Грузия и другие — были самыми глубоко дотационными в составе СССР. Мы их так перекормили благами, что у них возникло головокружение от успеха, и они подумали, что смогут существовать в одиночестве. Но когда это произошло, все пошло не так благоприятно, как было во времена СССР. Это серьезный минус советской модели федеративной, когда лояльность покупалась серьезными дотациями», — заключил декан факультета. Ровно 100 лет назад 30 декабря 1922 года образовался СССР. Соответствующий договор был подписан 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, а на следующий день утвержден I Всесоюзным съездом Советов. Позднее к Советскому Союзу присоединились другие республики.
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