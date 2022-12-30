В вузе при правительстве РФ назвали главные ошибки СССР

Декан факультета вуза при правительстве РФ: политика СССР привела к конфликтам на Украине и в Нагорном Карабахе

30 декабря 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Правительство СССР пыталось купить лояльность политических элит республик, сказал Александр Шатилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Деление границ республик в СССР в последствии привело к конфликту на Украине и в Нагорном Карабахе. Об этом URA.RU рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. «Были допущены достаточно серьезные ошибки, которые мы расхлебываем до сих пор. В частности, принципы федерализма, которые господствовали в Советском Союзе, позволяли нарезать границы как заблагорассудится, зачастую в ущерб основополагающему русскому народу. Территории, которые считаются исконно русскими, зачастую были переданы в состав других республик. Это стало ощущаться, когда СССР стал распадаться», — сказал Александр Шатилов. По его словам, на примере Украины очень хорошо видно, к чему привело распределение границ Советского Союза. «Очень болезненно решается вопрос о формировании Новороссии, о защите русскоязычного населения, русского населения на территории Украины. И как нынешняя украинская власть пытается натравить Украину на Россию. Это во многом результат политики украинизации, которая проводилась в СССР. Вспомним, сколько было оторвано для создания Украины: Луганск, Донецк, Харьков, прочее и прочее. При этом зачастую руководствовались чисто идеологическими причинами. В частности, Донецкую и Луганскую область присоединили исключительно для того, чтобы повысить долю рабочего класса на территории Украины, где доминировала, с точки зрения большевиков, мелкобуржуазное крестьянство», — объяснил эксперт. Он подчеркнул, что некоторое деление на республики приводило к серьезным конфликтам. «Были заложены межнациональные бомбы. Например, Нагорный Карабах, который был заселен преимущественно армянским населением и был списан в Азербайджан. С учетом сложных отношений между армянами и азербайджанцами, это была потенциальная бомба, которая бабахнула в конце 1980-х годов. Это, в том числе способствовало развалу СССР. Таких примеров масса», — добавил собеседник агентства. Шатилов отметил, что советское руководство пыталось купить лояльность многих республик, что тоже привело к развалу союза. «Зарабатывали две-три республики, а остальные просто гораздо больше тратили, чем зарабатывали. Тут самое интересное, что самые активные разрушители СССР — республики Прибалтики, Армения, Грузия и другие — были самыми глубоко дотационными в составе СССР. Мы их так перекормили благами, что у них возникло головокружение от успеха, и они подумали, что смогут существовать в одиночестве. Но когда это произошло, все пошло не так благоприятно, как было во времена СССР. Это серьезный минус советской модели федеративной, когда лояльность покупалась серьезными дотациями», — заключил декан факультета. Ровно 100 лет назад 30 декабря 1922 года образовался СССР. Соответствующий договор был подписан 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, а на следующий день утвержден I Всесоюзным съездом Советов. Позднее к Советскому Союзу присоединились другие республики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Деление границ республик в СССР в последствии привело к конфликту на Украине и в Нагорном Карабахе. Об этом URA.RU рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. «Были допущены достаточно серьезные ошибки, которые мы расхлебываем до сих пор. В частности, принципы федерализма, которые господствовали в Советском Союзе, позволяли нарезать границы как заблагорассудится, зачастую в ущерб основополагающему русскому народу. Территории, которые считаются исконно русскими, зачастую были переданы в состав других республик. Это стало ощущаться, когда СССР стал распадаться», — сказал Александр Шатилов. По его словам, на примере Украины очень хорошо видно, к чему привело распределение границ Советского Союза. «Очень болезненно решается вопрос о формировании Новороссии, о защите русскоязычного населения, русского населения на территории Украины. И как нынешняя украинская власть пытается натравить Украину на Россию. Это во многом результат политики украинизации, которая проводилась в СССР. Вспомним, сколько было оторвано для создания Украины: Луганск, Донецк, Харьков, прочее и прочее. При этом зачастую руководствовались чисто идеологическими причинами. В частности, Донецкую и Луганскую область присоединили исключительно для того, чтобы повысить долю рабочего класса на территории Украины, где доминировала, с точки зрения большевиков, мелкобуржуазное крестьянство», — объяснил эксперт. Он подчеркнул, что некоторое деление на республики приводило к серьезным конфликтам. «Были заложены межнациональные бомбы. Например, Нагорный Карабах, который был заселен преимущественно армянским населением и был списан в Азербайджан. С учетом сложных отношений между армянами и азербайджанцами, это была потенциальная бомба, которая бабахнула в конце 1980-х годов. Это, в том числе способствовало развалу СССР. Таких примеров масса», — добавил собеседник агентства. Шатилов отметил, что советское руководство пыталось купить лояльность многих республик, что тоже привело к развалу союза. «Зарабатывали две-три республики, а остальные просто гораздо больше тратили, чем зарабатывали. Тут самое интересное, что самые активные разрушители СССР — республики Прибалтики, Армения, Грузия и другие — были самыми глубоко дотационными в составе СССР. Мы их так перекормили благами, что у них возникло головокружение от успеха, и они подумали, что смогут существовать в одиночестве. Но когда это произошло, все пошло не так благоприятно, как было во времена СССР. Это серьезный минус советской модели федеративной, когда лояльность покупалась серьезными дотациями», — заключил декан факультета. Ровно 100 лет назад 30 декабря 1922 года образовался СССР. Соответствующий договор был подписан 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, а на следующий день утвержден I Всесоюзным съездом Советов. Позднее к Советскому Союзу присоединились другие республики.