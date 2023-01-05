Мэр из ХМАО сообщил о перевыполнении плана по сносу аварийного жилья

Глава города Урай (ХМАО) Тимур Закирзянов, сообщил, что фактически в 2022 году в муниципалитете расселили и снесли 18 домов, вместо озвученных ранее 17. Соответствующий пост мэр разместил в своем telegram-канале.
«В своем отчете 22 декабря я сообщал, что ожидаем в 2022 году снос 17 домов общей площадью 8,3 тыс.м2. Фактически, успели расселить и снести 18 домов общей площадью 8,8 тыс.м2», — говорится в сообщении.
Закирзянов отметил, что в целях безопасности, уже в 2023 снесли очередной дом. Вывоз строительных отходов будет произведен после праздников.
Ранее URA.RU сообщало, в Нягани (ХМАО) сносят расселенные дома, жители которых переехали в новое жилье. Землю на месте домов планируют рекультивировать.
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