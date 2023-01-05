Власти зовут пермяков на «Рождественские игрища» с вертепом

Пермяков приглашают на праздничную программу на городской эспланаде

06 января 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Праздничные мероприятия пройдут на городской эспланаде Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Рождество, 7 января, пермские власти приглашают горожан на эспланаду, где состоятся праздничные мероприятия. В ледовом комплексе «Виват, Пермь!» гостей ожидает интерактивная программа «Рождественские игрища» с одним из главных символов праздника — вертепом. «С 12:00 до 16:00 здесь можно будет поиграть в подвижные игры вместе с аниматорами. С 16:00 до 19:00 для зрителей выступят артисты и творческие коллективы Перми — группа „НИЛ“ и Анастасия Усольцева, солисты Николай Червон, Александр и Ксения Тыщик, Маша Савостина и Женя Старков, Маша Галавура, фолк-проект „Груша“, ансамбль „Прикамье“, арт-группа „Вокал Микс“», — сообщается на сайте городской мэрии. Также в воскресенье, 8 января, в 66-м квартале эспланады у монумента «Героям фронта и тыла» начнут работу участники Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Скульпторам необходимо до 13 января создать ледовые фигуры, посвященные 300-летию Перми.

В Рождество, 7 января, пермские власти приглашают горожан на эспланаду, где состоятся праздничные мероприятия. В ледовом комплексе «Виват, Пермь!» гостей ожидает интерактивная программа «Рождественские игрища» с одним из главных символов праздника — вертепом. «С 12:00 до 16:00 здесь можно будет поиграть в подвижные игры вместе с аниматорами. С 16:00 до 19:00 для зрителей выступят артисты и творческие коллективы Перми — группа „НИЛ“ и Анастасия Усольцева, солисты Николай Червон, Александр и Ксения Тыщик, Маша Савостина и Женя Старков, Маша Галавура, фолк-проект „Груша“, ансамбль „Прикамье“, арт-группа „Вокал Микс“», — сообщается на сайте городской мэрии. Также в воскресенье, 8 января, в 66-м квартале эспланады у монумента «Героям фронта и тыла» начнут работу участники Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Скульпторам необходимо до 13 января создать ледовые фигуры, посвященные 300-летию Перми.