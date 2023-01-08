Горожане максимально укутываются, чтобы не обморозить лицо на ветру
Свердловская область переживает аномальные заморозки: с 9 по 11 января синоптики обещают температуру до -40 градусов. Погода уже внесла свои коррективы не только в рабочие планы свердловчан, но и в трудовые будни таксистов, водителей междугородних автобусов и школ. О том, как Екатеринбург и область переживают заморозки, — в подборке URA.RU.
- Главное управление МЧС по Свердловской области разослало свердловчанам СМС-сообщения, в которых предупредило, что ночью 9 января местами в регионе температура опустится до -40 градусов;
- последний холодный день синоптики обещают 10 января, а затем столбик термометра поднимется до -20 градусов;
- из-за морозов на Южном автовокзале Екатеринбурга отменили рейс до Казахстана, проходящий через Челябинск;
- в Екатеринбурге горожане столкнулись с высокими ценами на такси и его долгим ожиданием;
- администрация города разрешила школьникам не ходить в школу, при этом официально занятия не отменили;
- в Карпинске многоквартирные дома на шести улицах, школа и интернат остались без отопления, также тепло пропало и в поселке Монетном;
- ГИБДД обратилась к водителям с просьбой отложить поездки на дальние расстояния из-за холода.
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