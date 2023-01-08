Горожане максимально укутываются, чтобы не обморозить лицо на ветру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область переживает аномальные заморозки: с 9 по 11 января синоптики обещают температуру до -40 градусов. Погода уже внесла свои коррективы не только в рабочие планы свердловчан, но и в трудовые будни таксистов, водителей междугородних автобусов и школ. О том, как Екатеринбург и область переживают заморозки, — в подборке URA.RU.