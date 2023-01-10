Noizz: полячка выгнала украинскую беженку из-за пельменей

10 января 2023 в 08:37 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы устроили в доме приютившей их женщины пельменный цех Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Польская жительница Тереза выгнала из своего дома украинскую беженку с дочерью, потому что не смогла терпеть их самоуправства. В частности, женщина превратила дом польки цех по производству пельменей. Об этом она рассказала польскому изданию Noizz. «Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство», — рассказала Тереза. Она приютила украинку Наталью вместе с дочерью и предложила им готовить пельмени на продажу. Наталья лепила пельмени, а Тереза упаковывала их и развозила. Дела шли хорошо, заказов было много. Позднее начались разногласия: гости стали устанавливать новые порядки, а кухня превратилась в производственный цех и была занята по несколько часов в день. Тереза нашла для Натальи новую работу с проживанием. Ранее ООН сообщала, что в Европу с начала украинского конфликта прибыло более 7,89 млн украинцев. Польша — одна из лидеров среди стран, которые принимают беженцев. Истории, когда беженцы доставляют неудобства приютившим их людям — не редкость. Ранее стало известно, что украинская беженка поселилась в польской семье и разрушила ее, а затем выгнала хозяйку дома, передает RT.

Польская жительница Тереза выгнала из своего дома украинскую беженку с дочерью, потому что не смогла терпеть их самоуправства. В частности, женщина превратила дом польки цех по производству пельменей. Об этом она рассказала польскому изданию Noizz. «Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство», — рассказала Тереза. Она приютила украинку Наталью вместе с дочерью и предложила им готовить пельмени на продажу. Наталья лепила пельмени, а Тереза упаковывала их и развозила. Дела шли хорошо, заказов было много. Позднее начались разногласия: гости стали устанавливать новые порядки, а кухня превратилась в производственный цех и была занята по несколько часов в день. Тереза нашла для Натальи новую работу с проживанием. Ранее ООН сообщала, что в Европу с начала украинского конфликта прибыло более 7,89 млн украинцев. Польша — одна из лидеров среди стран, которые принимают беженцев. Истории, когда беженцы доставляют неудобства приютившим их людям — не редкость. Ранее стало известно, что украинская беженка поселилась в польской семье и разрушила ее, а затем выгнала хозяйку дома, передает RT.