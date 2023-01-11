Генерал Соболев призвал зарезервировать в армию всю молодежь РФ

11 января 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Вся молодежь должна состоят в запасе вооруженных сил России, заявил Виктор Соболев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Вся молодежь России должна пройти военную подготовку, чтобы быть в резерве у армии России. Об этом заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Нужно все менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ, в учебных частях и подразделениях. При этом военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей», — заявил Виктор Соболев. Его слова приводит «Национальная служба новостей». Он уточняет, что после военной подготовки, молодые люди будут состоять в мобилизационном резерве на случай войны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. С 21 сентября по конец октября в России проходила частичная мобилизация. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что планируется призвать 300 000 человек. 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что второй волны мобилизации не будет. Его слова приводит «Национальная служба новостей».

Вся молодежь России должна пройти военную подготовку, чтобы быть в резерве у армии России. Об этом заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Нужно все менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ, в учебных частях и подразделениях. При этом военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей», — заявил Виктор Соболев. Его слова приводит «Национальная служба новостей». Он уточняет, что после военной подготовки, молодые люди будут состоять в мобилизационном резерве на случай войны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. С 21 сентября по конец октября в России проходила частичная мобилизация. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что планируется призвать 300 000 человек. 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что второй волны мобилизации не будет. Его слова приводит «Национальная служба новостей».