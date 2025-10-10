В Киеве произошел транспортный коллапс после взрывов

Транспортный коллапс парализовал Киев после ночных взрывов и блэкаута
Транспортный коллапс парализовал Киев после ночных взрывов и блэкаута

Транспортная инфраструктура Киева парализована на левом берегу Днепра после серии взрывов и масштабного отключения электроэнергии. В метро и наземном транспорте образовалась давка, а цены на такси резко выросли.

«В метро и наземном транспорте — давка, а цены на такси резко взлетели. Поезда по зеленой ветке метро ходят только по правому берегу», — сообщает издание «Страна».

По данным источника, стоимость поездки между берегами Днепра достигла тысячи гривен. В ночь на 10 октября в результате атак были повреждены энергообъекты столицы, включая ТЭЦ-6, что привело к перебоям в работе метрополитена, пригородных поездов и электротранспорта.

Массированные удары по энергосистеме Украины в ночь на 10 октября затронули 14 ключевых объектов, в том числе киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, что привело к масштабным отключениям электричества и перебоям в работе транспорта. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что значительная часть города осталась без света, а аварийные службы продолжают устранять последствия атак.

