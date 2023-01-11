Украинские пилоты пожаловались на крайне опасную российскую ракету

Пилот ВСУ заявил об опасности российской ракеты R-37M
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская ракета R-37M, выпущенная с борта истребителя над Россией, может сбить самолет ВСУ. Об этом сообщил украинский пилот.
«Конечно, если вы маневрируете, вы не в состоянии нанести авиаудар. Если вы не знаете о запуске ракеты, вы мертвец», — заявил военный ВСУ. Его слова приводит американский журнал
Данный тип ракет является самым дальнодействующим в мире. Он стоит на вооружении ВС России. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина.
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