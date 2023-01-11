Украинские пилоты пожаловались на крайне опасную российскую ракету 11 января 2023 в 19:23 Размер текста - 17 + Пилот ВСУ заявил об опасности российской ракеты R-37M Фото: CC BY-SA 2.0, Dmitry Terekhov, Wikimedia Commons новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская ракета R-37M, выпущенная с борта истребителя над Россией, может сбить самолет ВСУ. Об этом сообщил украинский пилот. «Конечно, если вы маневрируете, вы не в состоянии нанести авиаудар. Если вы не знаете о запуске ракеты, вы мертвец», — заявил военный ВСУ. Его слова приводит американский журнал The Drive . В нем уточняется, что ракета R-37M может поражать цели с расстояния 300 км. Данный тип ракет является самым дальнодействующим в мире. Он стоит на вооружении ВС России. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Российская ракета R-37M, выпущенная с борта истребителя над Россией, может сбить самолет ВСУ. Об этом сообщил украинский пилот. «Конечно, если вы маневрируете, вы не в состоянии нанести авиаудар. Если вы не знаете о запуске ракеты, вы мертвец», — заявил военный ВСУ. Его слова приводит американский журнал The Drive. В нем уточняется, что ракета R-37M может поражать цели с расстояния 300 км. Данный тип ракет является самым дальнодействующим в мире. Он стоит на вооружении ВС России. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям