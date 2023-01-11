Украинские пилоты пожаловались на крайне опасную российскую ракету

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Истребитель Су-35, истребитель, ввс, су-35, сухой
Пилот ВСУ заявил об опасности российской ракеты R-37M Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская ракета R-37M, выпущенная с борта истребителя над Россией, может сбить самолет ВСУ. Об этом сообщил украинский пилот.

«Конечно, если вы маневрируете, вы не в состоянии нанести авиаудар. Если вы не знаете о запуске ракеты, вы мертвец», — заявил военный ВСУ. Его слова приводит американский журнал The Drive. В нем уточняется, что ракета R-37M может поражать цели с расстояния 300 км.

Данный тип ракет является самым дальнодействующим в мире. Он стоит на вооружении ВС России. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина.

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Российская ракета R-37M, выпущенная с борта истребителя над Россией, может сбить самолет ВСУ. Об этом сообщил украинский пилот. «Конечно, если вы маневрируете, вы не в состоянии нанести авиаудар. Если вы не знаете о запуске ракеты, вы мертвец», — заявил военный ВСУ. Его слова приводит американский журнал The Drive. В нем уточняется, что ракета R-37M может поражать цели с расстояния 300 км. Данный тип ракет является самым дальнодействующим в мире. Он стоит на вооружении ВС России. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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