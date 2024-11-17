Медведев доложил, что потеряют США при поражении Украины

Медведев: окончание конфликта на Украине ослабит позиции американского СПГ в ЕС
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Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
США извлекают выгоду из конфликта на Украине, заявил Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Завершение конфликта на Украине может негативно отразиться на позициях американского сжиженного газа (СПГ) в Европе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп раньше активно выступал за замену российского газа на американский LNG, и теперь, по словам зампреда Совбеза, возникает риторический вопрос: что важнее для США — предвыборные обещания или деньги.

США получают выгоду от конфликта на Украине, так как объем поставок товаров из США в Евросоюз (ЕС) значительно увеличился, включая нефть и сжиженный газ. Медведев также указал на интерес американских элит к возвращенным российским территориям, которые обладают значительными запасами минеральных ресурсов.

Президент Сербии Александр Вучич на конференции ООН (COP29) заявил, что через три-четыре года США могут прекратить экспорт СПГ из-за увеличения внутреннего потребления, связанного с развитием технологий, таких как искусственный интеллект и электрические батареи. В результате страны будут вынуждены обратиться за газом к России.

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Завершение конфликта на Украине может негативно отразиться на позициях американского сжиженного газа (СПГ) в Европе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп раньше активно выступал за замену российского газа на американский LNG, и теперь, по словам зампреда Совбеза, возникает риторический вопрос: что важнее для США — предвыборные обещания или деньги. США получают выгоду от конфликта на Украине, так как объем поставок товаров из США в Евросоюз (ЕС) значительно увеличился, включая нефть и сжиженный газ. Медведев также указал на интерес американских элит к возвращенным российским территориям, которые обладают значительными запасами минеральных ресурсов. Президент Сербии Александр Вучич на конференции ООН (COP29) заявил, что через три-четыре года США могут прекратить экспорт СПГ из-за увеличения внутреннего потребления, связанного с развитием технологий, таких как искусственный интеллект и электрические батареи. В результате страны будут вынуждены обратиться за газом к России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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