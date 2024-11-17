Завершение конфликта на Украине может негативно отразиться на позициях американского сжиженного газа (СПГ) в Европе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп раньше активно выступал за замену российского газа на американский LNG, и теперь, по словам зампреда Совбеза, возникает риторический вопрос: что важнее для США — предвыборные обещания или деньги.
США получают выгоду от конфликта на Украине, так как объем поставок товаров из США в Евросоюз (ЕС) значительно увеличился, включая нефть и сжиженный газ. Медведев также указал на интерес американских элит к возвращенным российским территориям, которые обладают значительными запасами минеральных ресурсов.
Президент Сербии Александр Вучич на конференции ООН (COP29) заявил, что через три-четыре года США могут прекратить экспорт СПГ из-за увеличения внутреннего потребления, связанного с развитием технологий, таких как искусственный интеллект и электрические батареи. В результате страны будут вынуждены обратиться за газом к России.
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Завершение конфликта на Украине может негативно отразиться на позициях американского сжиженного газа (СПГ) в Европе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп раньше активно выступал за замену российского газа на американский LNG, и теперь, по словам зампреда Совбеза, возникает риторический вопрос: что важнее для США — предвыборные обещания или деньги. США получают выгоду от конфликта на Украине, так как объем поставок товаров из США в Евросоюз (ЕС) значительно увеличился, включая нефть и сжиженный газ. Медведев также указал на интерес американских элит к возвращенным российским территориям, которые обладают значительными запасами минеральных ресурсов. Президент Сербии Александр Вучич на конференции ООН (COP29) заявил, что через три-четыре года США могут прекратить экспорт СПГ из-за увеличения внутреннего потребления, связанного с развитием технологий, таких как искусственный интеллект и электрические батареи. В результате страны будут вынуждены обратиться за газом к России.