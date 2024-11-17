Магнитная буря 18 ноября: прогноз от ученых

Эксперты оценивают вероятность магнитной бури в 25%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ближайшее время ожидается несколько магнитных бурь
В ближайшее время ожидается несколько магнитных бурь Фото:

В понедельник, 18 ноября, эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ прогнозируют слабую магнитную активность. Однако ученые не исключают возможность бури из-за активности на Солнце. О вероятности магнитной бури в понедельник — в материале URA.RU.

Будет ли магнитная буря 18 ноября

Несмотря на то, что 18 ноября магнитосфера обещает быть спокойной, ученые предполагают, что магнитная буря обрушится на Землю с вероятностью 25%. Шанс сильного магнитного шторма куда меньше — 10%.

Когда ожидать сильную магнитную бурю

Ученые из лаборатории предполагают, что активность магнитосферы люди почувствуют уже в среду 20 ноября. Также магнитную бурю прогнозируют на период с 30 ноября на 1 декабря.

К серьезным магнитным штормам метеозависимым стоит готовиться в начале декабря. В период с 6 по 11 число магнитосфера Земли будет особенно возбужденной, а 8 декабря ожидается сильная магнитная буря.

Насколько сильными бывают магнитные бури

Ученые разработали шкалу Кр-индекса для оценки силы магнитных бурь. Эта шкала включает в себя десять пунктов. Значения до трех указывают на спокойное состояние магнитосферы. Индикаторы от четырех до шести свидетельствуют о переходе магнитосферы в возбужденное состояние. Значение свыше семи предупреждает о приближении сильной магнитной бури. Согласно прогнозам, 18 ноября к вечеру по московскому времени ожидается, что показатель Кр-индекса достигнет уровня четыре, что говорит о возбужденном состоянии магнитосферы.

Почему возникают магнитные бури

Магнитные бури на Земле вызваны активностью на солнечной поверхности. В случае происходящих вспышек на Солнце, тепловая, солнечная и кинетическая энергии выбрасываются в космическое пространство. Когда траектория этого выброса пересекается с Землей, солнечное вещество достигает нашей планеты и провоцирует магнитную бурю.

Как пережить магнитную бурю метеозависимым

Чаще всего, от магнитных бурь страдают люди после 50 лет, а также те, кто страдает от хронических заболеваний, проблем с сердцем и артериальным давлением. Из-за возбужденной магнитосферы они часто ощущают головную боль, усталость, снижение концентрации внимания.

Чтобы не страдать от симптомов, врачи рекомендуют не сильно напрягаться в период магнитных бурь, побольше отдыхать и распределять нагрузку в течение дня. Также метеозависимым, ощущающим пониженную концентрацию и сильную усталость, лучше не браться за ответственную работу, требующую внимания и не садиться за руль.

В случае, если магнитные бури приносят сильный дискомфорт и мешают жизни — лучше проконсультироваться со врачом. Возможно, метеозависимость на самом деле это симптом не выявленного хронического заболевания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В понедельник, 18 ноября, эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ прогнозируют слабую магнитную активность. Однако ученые не исключают возможность бури из-за активности на Солнце. О вероятности магнитной бури в понедельник — в материале URA.RU. Будет ли магнитная буря 18 ноября Несмотря на то, что 18 ноября магнитосфера обещает быть спокойной, ученые предполагают, что магнитная буря обрушится на Землю с вероятностью 25%. Шанс сильного магнитного шторма куда меньше — 10%. Когда ожидать сильную магнитную бурю Ученые из лаборатории предполагают, что активность магнитосферы люди почувствуют уже в среду 20 ноября. Также магнитную бурю прогнозируют на период с 30 ноября на 1 декабря. К серьезным магнитным штормам метеозависимым стоит готовиться в начале декабря. В период с 6 по 11 число магнитосфера Земли будет особенно возбужденной, а 8 декабря ожидается сильная магнитная буря. Насколько сильными бывают магнитные бури Ученые разработали шкалу Кр-индекса для оценки силы магнитных бурь. Эта шкала включает в себя десять пунктов. Значения до трех указывают на спокойное состояние магнитосферы. Индикаторы от четырех до шести свидетельствуют о переходе магнитосферы в возбужденное состояние. Значение свыше семи предупреждает о приближении сильной магнитной бури. Согласно прогнозам, 18 ноября к вечеру по московскому времени ожидается, что показатель Кр-индекса достигнет уровня четыре, что говорит о возбужденном состоянии магнитосферы. Почему возникают магнитные бури Магнитные бури на Земле вызваны активностью на солнечной поверхности. В случае происходящих вспышек на Солнце, тепловая, солнечная и кинетическая энергии выбрасываются в космическое пространство. Когда траектория этого выброса пересекается с Землей, солнечное вещество достигает нашей планеты и провоцирует магнитную бурю. Как пережить магнитную бурю метеозависимым Чаще всего, от магнитных бурь страдают люди после 50 лет, а также те, кто страдает от хронических заболеваний, проблем с сердцем и артериальным давлением. Из-за возбужденной магнитосферы они часто ощущают головную боль, усталость, снижение концентрации внимания. Чтобы не страдать от симптомов, врачи рекомендуют не сильно напрягаться в период магнитных бурь, побольше отдыхать и распределять нагрузку в течение дня. Также метеозависимым, ощущающим пониженную концентрацию и сильную усталость, лучше не браться за ответственную работу, требующую внимания и не садиться за руль. В случае, если магнитные бури приносят сильный дискомфорт и мешают жизни — лучше проконсультироваться со врачом. Возможно, метеозависимость на самом деле это симптом не выявленного хронического заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...