Магнитная буря 18 ноября: прогноз от ученых

В понедельник, 18 ноября, эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ прогнозируют слабую магнитную активность. Однако ученые не исключают возможность бури из-за активности на Солнце. О вероятности магнитной бури в понедельник — в материале URA.RU.
Будет ли магнитная буря 18 ноября
Несмотря на то, что 18 ноября магнитосфера обещает быть спокойной, ученые предполагают, что магнитная буря обрушится на Землю с вероятностью 25%. Шанс сильного магнитного шторма куда меньше — 10%.
Когда ожидать сильную магнитную бурю
Ученые из лаборатории предполагают, что активность магнитосферы люди почувствуют уже в среду 20 ноября. Также магнитную бурю прогнозируют на период с 30 ноября на 1 декабря.
К серьезным магнитным штормам метеозависимым стоит готовиться в начале декабря. В период с 6 по 11 число магнитосфера Земли будет особенно возбужденной, а 8 декабря ожидается сильная магнитная буря.
Насколько сильными бывают магнитные бури
Ученые разработали шкалу Кр-индекса для оценки силы магнитных бурь. Эта шкала включает в себя десять пунктов. Значения до трех указывают на спокойное состояние магнитосферы. Индикаторы от четырех до шести свидетельствуют о переходе магнитосферы в возбужденное состояние. Значение свыше семи предупреждает о приближении сильной магнитной бури. Согласно прогнозам, 18 ноября к вечеру по московскому времени ожидается, что показатель Кр-индекса достигнет уровня четыре, что говорит о возбужденном состоянии магнитосферы.
Почему возникают магнитные бури
Магнитные бури на Земле вызваны активностью на солнечной поверхности. В случае происходящих вспышек на Солнце, тепловая, солнечная и кинетическая энергии выбрасываются в космическое пространство. Когда траектория этого выброса пересекается с Землей, солнечное вещество достигает нашей планеты и провоцирует магнитную бурю.
Как пережить магнитную бурю метеозависимым
Чаще всего, от магнитных бурь страдают люди после 50 лет, а также те, кто страдает от хронических заболеваний, проблем с сердцем и артериальным давлением. Из-за возбужденной магнитосферы они часто ощущают головную боль, усталость, снижение концентрации внимания.
Чтобы не страдать от симптомов, врачи рекомендуют не сильно напрягаться в период магнитных бурь, побольше отдыхать и распределять нагрузку в течение дня. Также метеозависимым, ощущающим пониженную концентрацию и сильную усталость, лучше не браться за ответственную работу, требующую внимания и не садиться за руль.
В случае, если магнитные бури приносят сильный дискомфорт и мешают жизни — лучше проконсультироваться со врачом. Возможно, метеозависимость на самом деле это симптом не выявленного хронического заболевания.
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