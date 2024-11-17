ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения ВСУ в Курахово. Это затрудняет подвоз боеприпасов и личного состава.
«Трасса, ведущая из Запорожья, по которой идет снабжение ВСУ, находится в зоне поражения нашей артиллерии и БПЛА», — передает слова источников из силовых структур ТАСС. Там добавили, что это серьезно затрудняет украинским войскам доставку боеприпасов и подкреплений.
Ранее в районе Курахово украинские солдаты капитулировали после применения российскими военными дистанционно управляемой звуковой платформы. После блокировки группы ВСУ на их позициях, российские войска призвали их сложить оружие с помощью звукового устройства, оснащенного мощными громкоговорителями.
Тактика российских войск при штурме Курахово заключается в обходе города с трех сторон, оставляя при этом лишь один коридор для выхода украинских солдат. Тем самым у ВСУ есть только один путь для отступления, передает «Царьград».
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