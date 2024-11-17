ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения ВСУ

ВС РФ установили огневой контроль над важной трассой снабжения ВСУ в Курахово
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Российские военные осложнили ВСУ подвоз боеприпасов
Российские военные осложнили ВСУ подвоз боеприпасов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения ВСУ в Курахово. Это затрудняет подвоз боеприпасов и личного состава.

«Трасса, ведущая из Запорожья, по которой идет снабжение ВСУ, находится в зоне поражения нашей артиллерии и БПЛА», — передает слова источников из силовых структур ТАСС. Там добавили, что это серьезно затрудняет украинским войскам доставку боеприпасов и подкреплений.

Ранее в районе Курахово украинские солдаты капитулировали после применения российскими военными дистанционно управляемой звуковой платформы. После блокировки группы ВСУ на их позициях, российские войска призвали их сложить оружие с помощью звукового устройства, оснащенного мощными громкоговорителями.

Тактика российских войск при штурме Курахово заключается в обходе города с трех сторон, оставляя при этом лишь один коридор для выхода украинских солдат. Тем самым у ВСУ есть только один путь для отступления, передает «Царьград».

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ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения ВСУ в Курахово. Это затрудняет подвоз боеприпасов и личного состава. «Трасса, ведущая из Запорожья, по которой идет снабжение ВСУ, находится в зоне поражения нашей артиллерии и БПЛА», — передает слова источников из силовых структур ТАСС. Там добавили, что это серьезно затрудняет украинским войскам доставку боеприпасов и подкреплений. Ранее в районе Курахово украинские солдаты капитулировали после применения российскими военными дистанционно управляемой звуковой платформы. После блокировки группы ВСУ на их позициях, российские войска призвали их сложить оружие с помощью звукового устройства, оснащенного мощными громкоговорителями. Тактика российских войск при штурме Курахово заключается в обходе города с трех сторон, оставляя при этом лишь один коридор для выхода украинских солдат. Тем самым у ВСУ есть только один путь для отступления, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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