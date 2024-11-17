Советник Фицо «исключил» Украину из спецоперации

Советник Фицо заявил, что спецоперация проходит между США и Россией
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Украина не участвует в СВО, считает Мажгут
Украина не участвует в СВО, считает Мажгут Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Специальная военная операция на Украине ведется между США и Россией. Такое заявление сделал депутат парламента Словакии, советник премьер-министра Ян Мажгут.

«Я бы сказал, что на территории Украины проходит специальная военная операция между Россией и США», — передает слова Мажгута ТАСС. Он добавил, что единственным решением кризиса являются дипломатические переговоры. Эти комментарии были сделаны на конференции о сотрудничестве БРИКС и Европы в Сочи.

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Специальная военная операция на Украине ведется между США и Россией. Такое заявление сделал депутат парламента Словакии, советник премьер-министра Ян Мажгут. «Я бы сказал, что на территории Украины проходит специальная военная операция между Россией и США», — передает слова Мажгута ТАСС. Он добавил, что единственным решением кризиса являются дипломатические переговоры. Эти комментарии были сделаны на конференции о сотрудничестве БРИКС и Европы в Сочи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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