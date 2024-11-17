Советник Фицо «исключил» Украину из спецоперации

Украина не участвует в СВО, считает Мажгут
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Специальная военная операция на Украине ведется между США и Россией. Такое заявление сделал депутат парламента Словакии, советник премьер-министра Ян Мажгут.
«Я бы сказал, что на территории Украины проходит специальная военная операция между Россией и США», — передает слова Мажгута ТАСС. Он добавил, что единственным решением кризиса являются дипломатические переговоры. Эти комментарии были сделаны на конференции о сотрудничестве БРИКС и Европы в Сочи.
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