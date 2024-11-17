США активно вкладывают деньги в конфликт между Россией и Украиной не только ради военного целей, но и для увеличения прибыли от экспорта нефти и сжиженного природного газа в Европу на фоне дефицита ресурсов, вызванного антироссийскими санкциями. Такое мнение выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Я уже писал об этом, говоря об интересе американской элиты к возвращенным российским территориям, особенно к территориям Донбасса. Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на б. Украине. Именно поэтому сегодня президент США Джо Байден пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам. В общем, ничего личного, только деньги», — заявил Медведев в своем telegram-канале.
За последний год объем торговых поставок из США в Евросоюз значительно вырос. С июля 2023 по июнь 2024 года экспорт товаров увеличился на 93 миллиарда долларов и достиг 367 миллиардов. Особенно увеличились экспорт нефти на 101% (+37,3 миллиона тонн), поставки сжиженного природного газа на 181% (+18,5 миллиона тонн), и экспорт удобрений до 666 тысяч тонн. Это увеличение обусловлено дефицитом сырьевых товаров в Европе из-за антироссийских санкций, что приносит значительную прибыль американским экспортерам.
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