Медведев объяснил, почему США «радостно» инвестируют в Украину

Медведев: США инвестируют в Украину ради прибыли
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведев заявил, что за инвестициями США в Украину стоит экономическая выгода
Медведев заявил, что за инвестициями США в Украину стоит экономическая выгода Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США активно вкладывают деньги в конфликт между Россией и Украиной не только ради военного целей, но и для увеличения прибыли от экспорта нефти и сжиженного природного газа в Европу на фоне дефицита ресурсов, вызванного антироссийскими санкциями. Такое мнение выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Я уже писал об этом, говоря об интересе американской элиты к возвращенным российским территориям, особенно к территориям Донбасса. Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на б. Украине. Именно поэтому сегодня президент США Джо Байден пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам. В общем, ничего личного, только деньги», — заявил Медведев в своем telegram-канале.

За последний год объем торговых поставок из США в Евросоюз значительно вырос. С июля 2023 по июнь 2024 года экспорт товаров увеличился на 93 миллиарда долларов и достиг 367 миллиардов. Особенно увеличились экспорт нефти на 101% (+37,3 миллиона тонн), поставки сжиженного природного газа на 181% (+18,5 миллиона тонн), и экспорт удобрений до 666 тысяч тонн. Это увеличение обусловлено дефицитом сырьевых товаров в Европе из-за антироссийских санкций, что приносит значительную прибыль американским экспортерам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США активно вкладывают деньги в конфликт между Россией и Украиной не только ради военного целей, но и для увеличения прибыли от экспорта нефти и сжиженного природного газа в Европу на фоне дефицита ресурсов, вызванного антироссийскими санкциями. Такое мнение выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Я уже писал об этом, говоря об интересе американской элиты к возвращенным российским территориям, особенно к территориям Донбасса. Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на б. Украине. Именно поэтому сегодня президент США Джо Байден пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам. В общем, ничего личного, только деньги», — заявил Медведев в своем telegram-канале. За последний год объем торговых поставок из США в Евросоюз значительно вырос. С июля 2023 по июнь 2024 года экспорт товаров увеличился на 93 миллиарда долларов и достиг 367 миллиардов. Особенно увеличились экспорт нефти на 101% (+37,3 миллиона тонн), поставки сжиженного природного газа на 181% (+18,5 миллиона тонн), и экспорт удобрений до 666 тысяч тонн. Это увеличение обусловлено дефицитом сырьевых товаров в Европе из-за антироссийских санкций, что приносит значительную прибыль американским экспортерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...