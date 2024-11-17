Глава Удмуртии рассказал, что стало с пострадавшим от атаки БПЛА местным жителем

Мужчина, пострадавший при падении БПЛА в Ижевске, отпущен домой. Об этом сообщил глава Республики Удмуртия Александр Бречалов. По его словам, пострадавшего осмотрели врачи и после проведения необходимых диагностических мероприятий отпущен под амбулаторное наблюдение.
«Пострадавший с травмой головы после осмотра специалистами и проведения необходимых диагностических мероприятий отпущен домой под амбулаторное наблюдение», — сообщил Бречалов в своем telegram-канале. Он также отметил, что бригада скорой помощи продолжает дежурство на месте происшествия до окончания работы оперативных служб.
Ранее сообщалось, что в Ижевске на территории заводского цеха произошел взрыв. Он был вызван падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пострадал один человек. Местного жителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с травой головы.
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