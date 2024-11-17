Глава Удмуртии рассказал, что стало с пострадавшим от атаки БПЛА местным жителем

Бречалов: мужчина, пострадавший при падении БПЛА в Ижевске, отпущен домой
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Пострадавшего в результате падения БПЛА в Ижевске врачи отпустили домой
Пострадавшего в результате падения БПЛА в Ижевске врачи отпустили домой Фото:

Мужчина, пострадавший при падении БПЛА в Ижевске, отпущен домой. Об этом сообщил глава Республики Удмуртия Александр Бречалов. По его словам, пострадавшего осмотрели врачи и после проведения необходимых диагностических мероприятий отпущен под амбулаторное наблюдение.

«Пострадавший с травмой головы после осмотра специалистами и проведения необходимых диагностических мероприятий отпущен домой под амбулаторное наблюдение», — сообщил Бречалов в своем telegram-канале. Он также отметил, что бригада скорой помощи продолжает дежурство на месте происшествия до окончания работы оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в Ижевске на территории заводского цеха произошел взрыв. Он был вызван падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пострадал один человек. Местного жителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с травой головы.

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Мужчина, пострадавший при падении БПЛА в Ижевске, отпущен домой. Об этом сообщил глава Республики Удмуртия Александр Бречалов. По его словам, пострадавшего осмотрели врачи и после проведения необходимых диагностических мероприятий отпущен под амбулаторное наблюдение. «Пострадавший с травмой головы после осмотра специалистами и проведения необходимых диагностических мероприятий отпущен домой под амбулаторное наблюдение», — сообщил Бречалов в своем telegram-канале. Он также отметил, что бригада скорой помощи продолжает дежурство на месте происшествия до окончания работы оперативных служб. Ранее сообщалось, что в Ижевске на территории заводского цеха произошел взрыв. Он был вызван падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пострадал один человек. Местного жителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с травой головы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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