Подоляк рассказал детали «плана стойкости» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обещал представить «План стойкости», который направлен на мобилизацию экономики и общественных настроений в стране. По словам советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка, этот план призван поднять боевой дух граждан, особенно в контексте опасений по поводу возможного снижения военной помощи со стороны западных стран после победы Дональда Трампа на выборах в США.
«Это не план победы, представленный внешним партнерам, а план, представленный нашему обществу — речь идет о мобилизации нашей экономики и общественных настроений», — заявил Подоляк. Его слова передает The Times.
Глава офиса президента Украины также уточнил, что план охватывает «все самые болезненные вопросы, касающиеся устойчивости страны». По его словам, в него вошли оборона, мобилизация и работа энергетического сектора.
Для укрепления стратегической устойчивости, Украина планирует увеличить производство вооружений и обеспечить защиту населенных пунктов от воздушных атак. План также затрагивает вопросы культурного наследия и долгосрочное снижение зависимости от военной помощи западных стран.
Ранее президент Зеленский поручил разработать новый «план победы» для Украины, который ориентирован на достижение успеха независимо от внешней помощи. В рамках этого документа предполагается, что Украина будет действовать без прямой поддержки со стороны международных партнеров.
Чуть позже украинский лидер пообещал представить новый «план стойкости» страны. Он состоит из 10 ключевых пунктов и касается важных аспектов, таких как безопасность страны, энергетическая независимость и производство вооружений.
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