Премьер Словакии Фицо пожалел страны Европы из-за ситуации на Украине

Депутат парламента Словакии Мажгут: Европа исчерпала ресурсы на помощь Украине
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Европейские страны исчерпали свои военные возможности, заявил Мажгут
Европейские страны исчерпали свои военные возможности, заявил Мажгут Фото:
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Депутат парламента Словакии, советник премьер-министра Ян Мажгут выразил сожаление о состоянии Европы из-за помощи Украине. Он отметил, что европейские страны исчерпали свои финансовые и военные ресурсы.

«Вся Европа, весь ЕС, а также США поддерживают Украину не только финансово, но и военными средствами. Но мы истощены, мы полностью истощили наши ресурсы в плане военной техники, вооружений и так далее», — передает слова Мажгута ТАСС. Он подчеркнул, что поддержка Украины не приводит к миру.

Европейские лидеры все больше поддерживают дипломатическое решение конфликта на Украине, учитывая успех Дональда Трампа на выборах в США и продолжающееся продвижение российских войск. По данным The Wall Street Journal, многие чиновники полагают, что только переговоры могут эффективно решить текущую ситуацию. Они обеспокоены тем, какие условия Россия может выставить будущему президенту США для возможного соглашения о прекращении огня.

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Депутат парламента Словакии, советник премьер-министра Ян Мажгут выразил сожаление о состоянии Европы из-за помощи Украине. Он отметил, что европейские страны исчерпали свои финансовые и военные ресурсы. «Вся Европа, весь ЕС, а также США поддерживают Украину не только финансово, но и военными средствами. Но мы истощены, мы полностью истощили наши ресурсы в плане военной техники, вооружений и так далее», — передает слова Мажгута ТАСС. Он подчеркнул, что поддержка Украины не приводит к миру. Европейские лидеры все больше поддерживают дипломатическое решение конфликта на Украине, учитывая успех Дональда Трампа на выборах в США и продолжающееся продвижение российских войск. По данным The Wall Street Journal, многие чиновники полагают, что только переговоры могут эффективно решить текущую ситуацию. Они обеспокоены тем, какие условия Россия может выставить будущему президенту США для возможного соглашения о прекращении огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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