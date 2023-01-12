Свердловчане сохранят иностранное оборудование для лечения рака по всей России

Десятки аппаратов для лечения рака в РФ могли оказаться ненужными из-за отказа Канады обслуживать свое оборудование Вадим Ахметов © URA.RU

Представители предприятия «Квант» из Екатеринбурга, занимающегося монтажом и наладкой радиационной техники, заявили, что готовы закрыть потребности всех российских онкодиспансеров по обслуживанию канадских аппаратов для лечения рака «Тератрон». Канада отказалась поставлять комплектующие, из-за этого десятки аппаратов могли оказаться бесполезны. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель генерального директора «Кванта» Василий Русанов.

«На этот год мы планируем сделать до шести перезарядок источников ионизирующего излучения в аппаратах „Тератрон“ (всего в стране работает более 40 канадских аппаратов, прим. ред.) Может закрывать потребности всех онкодиспансеров по России», —рассказал Русанов.

В декабре 2022 года «Квант» сообщил о первом опыте перезарядки канадского аппарата отечественным источником. Аналог импортного источника произвел комбинат «Маяк» (входит в ГК «Росатом», — прим. ред.) в Озерске (Челябинская область) на основе изотопа кобальт-60.

Перезагрузку источников в аппаратах «Тератрон» требуется проводить примерно раз в пять лет, но Канада отказалась обслуживать оборудование в России после начала специальной военной операции на Украине. «Тератрон» используется при проведении лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний. В основе такой терапии лежит метод ионизирующей радиации.