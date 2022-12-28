Свердловский завод спасет онкобольных россиян после санкций Канады

Свердловский ЗАО «Квант» перезарядит канадский аппарат для лечения онкобольных российским источником излучения

Свердловские ученые заменили иностранный источник ионизирующего излучения в канадском аппарате, который пришел в негодность, на отечественный аналог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприятие «Квант» (Свердловская область) провело первую в России перезарядку источника ионизирующего излучения в канадском аппарате «Тератрон», который применяют для лучевой терапии онкобольных. Источники нужно менять раз в пять лет, а так как Канада отказалась поставлять комплектующие, пришлось разрабатывать аналоги. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель генерального директора «Кванта» Василий Русанов.

«С уходом зарубежной компании с российского рынка клиники по всей стране лишились возможности импорта канадских источников и проведения лечения. Мы провели первую в стране перезарядку канадского аппарата российским источником. И дальше собираемся работать по этой теме. Все прошло успешно», — отметил Русанов.

Первый источник отправили в Вологодский областной онкологический диспансер. Всего в стране работает более 40 канадских аппаратов, которые нуждаются в перезарядке. Аналог импортного источника произвел комбинат «Маяк» (входит в ГК «Росатом», — прим. ред.) в Озерске (Челябинская область) на основе изотопа кобальт-60. Власти регионов помогли оперативно получить регистрационные удостоверения и разрешительные документы на производство и установку источника, говорится на сайте министерства промышленности и науки Свердловской области.

Замена импортного источника отечественным аналогом обходится дешевле — 23 миллиона рублей вместо 60 миллионов. Его вес составляет 100 граммов, перевозят его в специальном контейнере весом 2,5 тонны.

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Работы по подготовке источника проводят с помощью манипулятора в «горячей» камере, толщина стен которой больше метра, а свинцового стекла — 80 сантиметров Фото: министерство промышленности и науки Свердловской области

Вес источника составляет 100 граммов Фото: министерство промышленности и науки Свердловской области