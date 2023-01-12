12 января 2023

Mash: российский самолет экстренно посадили из-за драки с участием «сына губернатора»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, небо, самолет, самолет в небе
Из-за конфликта на борту стало плохо беременной женщине Фото:

Самолет Бангкок-Москва совершил экстренную посадку в Самарканде из-за драки дебоширов, один из которых представился «сыном губернатора» Красноярского края Александра Усса. Он требовал особенного отношения к себе от стюардесс, сообщает telegram-канал Mash.

«Самолет экстренно посадили из-за мужчин, которые устроили драку в эконом-классе. Один из них преставился сыном губернатора Александра Усса. Когда его отказались обслуживать как випа, он толкнул тележку с едой и стюардессу», — говорится в сообщении.

Бортпроводница от удара упала и ушиблась головой. За нее заступились другие пассажиры, в результате чего началась драка. Из-за стресса стало плохо беременной пассажирке, самолет пришлось экстренно сажать в ближайшем аэропорту. Беременную госпитализировали, а хулиганов забрала полиция.

Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, был задержан в Италии. Он находится под домашним арестом в съемной городской квартире в Милане. Его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс не признает себя виновным, передает деловое издание «Взгляд».

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Самолет Бангкок-Москва совершил экстренную посадку в Самарканде из-за драки дебоширов, один из которых представился «сыном губернатора» Красноярского края Александра Усса. Он требовал особенного отношения к себе от стюардесс, сообщает telegram-канал Mash. «Самолет экстренно посадили из-за мужчин, которые устроили драку в эконом-классе. Один из них преставился сыном губернатора Александра Усса. Когда его отказались обслуживать как випа, он толкнул тележку с едой и стюардессу», — говорится в сообщении. Бортпроводница от удара упала и ушиблась головой. За нее заступились другие пассажиры, в результате чего началась драка. Из-за стресса стало плохо беременной пассажирке, самолет пришлось экстренно сажать в ближайшем аэропорту. Беременную госпитализировали, а хулиганов забрала полиция. Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, был задержан в Италии. Он находится под домашним арестом в съемной городской квартире в Милане. Его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс не признает себя виновным, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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