Mash: российский самолет экстренно посадили из-за драки с участием «сына губернатора»

12 января 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Из-за конфликта на борту стало плохо беременной женщине Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самолет Бангкок-Москва совершил экстренную посадку в Самарканде из-за драки дебоширов, один из которых представился «сыном губернатора» Красноярского края Александра Усса. Он требовал особенного отношения к себе от стюардесс, сообщает telegram-канал Mash. «Самолет экстренно посадили из-за мужчин, которые устроили драку в эконом-классе. Один из них преставился сыном губернатора Александра Усса. Когда его отказались обслуживать как випа, он толкнул тележку с едой и стюардессу», — говорится в сообщении. Бортпроводница от удара упала и ушиблась головой. За нее заступились другие пассажиры, в результате чего началась драка. Из-за стресса стало плохо беременной пассажирке, самолет пришлось экстренно сажать в ближайшем аэропорту. Беременную госпитализировали, а хулиганов забрала полиция. Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, был задержан в Италии. Он находится под домашним арестом в съемной городской квартире в Милане. Его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс не признает себя виновным, передает деловое издание «Взгляд».

Самолет Бангкок-Москва совершил экстренную посадку в Самарканде из-за драки дебоширов, один из которых представился «сыном губернатора» Красноярского края Александра Усса. Он требовал особенного отношения к себе от стюардесс, сообщает telegram-канал Mash. «Самолет экстренно посадили из-за мужчин, которые устроили драку в эконом-классе. Один из них преставился сыном губернатора Александра Усса. Когда его отказались обслуживать как випа, он толкнул тележку с едой и стюардессу», — говорится в сообщении. Бортпроводница от удара упала и ушиблась головой. За нее заступились другие пассажиры, в результате чего началась драка. Из-за стресса стало плохо беременной пассажирке, самолет пришлось экстренно сажать в ближайшем аэропорту. Беременную госпитализировали, а хулиганов забрала полиция. Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, был задержан в Италии. Он находится под домашним арестом в съемной городской квартире в Милане. Его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс не признает себя виновным, передает деловое издание «Взгляд».