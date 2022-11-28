Суд отпустил сына красноярского губернатора под домашний арест

Артема Усса выпустили из тюрьмы под домашний арест с электронным браслетом, сообщает итальянское агентство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задержанного в Италии Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, апелляционный суд Милана решил отпустить под домашний арест. Об этом заявил генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин. Он добавил, что на данный момент Артем Усс еще находится в заключении.

Ранее итальянское агентство Ansa информировало о том, что Артема Усса выпустили из тюрьмы под домашний арест с электронным браслетом. Усс не должен снимать его до завершения судебного рассмотрения.

«Это не так, пока Артема Усса еще не отпустили. Суд только принял решение о согласии перевести его на содержание в съемной городской квартире в Милане. Когда непосредственно Усса выпустят из заключения, пока не ясно», — приводит РИА Новости слова генконсула.

Ранее американское министерство юстиции сообщало, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дипломатические представительства РФ сделают все возможное для защиты интересов и освобождения Усса-младшего.