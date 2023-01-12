Пермяк выиграл в лотерее «Дуэль» более миллиона рублей

Билет обошелся победителю в 4 тысячи рублей
Житель Пермского края выиграл 1,13 млн рублей в лотерее «Дуэль». Об этом сообщает «Столото» в своем официальном telegram-канале.
«Только что билет, купленный в Пермском крае, выиграл 1 135 395 рублей в „Дуэли“», — сообщает «Столото». Билет обошелся пермяку в 4000 рублей.
Победитель выиграл приз благодаря развернутой ставке. Он отметил по пять чисел в двух игровых полях и получил множество комбинаций. Ранее стало известно, что пермяк выиграл три миллиона в новогодние праздники в «Спортлото».
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