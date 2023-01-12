12 января 2023

Пермяк выиграл в лотерее «Дуэль» более миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, азартные игры, лотерея, лотерейный билет
Билет обошелся победителю в 4 тысячи рублей Фото:

Житель Пермского края выиграл 1,13 млн рублей в лотерее «Дуэль». Об этом сообщает «Столото» в своем официальном telegram-канале.

«Только что билет, купленный в Пермском крае, выиграл 1 135 395 рублей в „Дуэли“», — сообщает «Столото». Билет обошелся пермяку в 4000 рублей.

Победитель выиграл приз благодаря развернутой ставке. Он отметил по пять чисел в двух игровых полях и получил множество комбинаций. Ранее стало известно, что пермяк выиграл три миллиона в новогодние праздники в «Спортлото».

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Житель Пермского края выиграл 1,13 млн рублей в лотерее «Дуэль». Об этом сообщает «Столото» в своем официальном telegram-канале. «Только что билет, купленный в Пермском крае, выиграл 1 135 395 рублей в „Дуэли“», — сообщает «Столото». Билет обошелся пермяку в 4000 рублей. Победитель выиграл приз благодаря развернутой ставке. Он отметил по пять чисел в двух игровых полях и получил множество комбинаций. Ранее стало известно, что пермяк выиграл три миллиона в новогодние праздники в «Спортлото».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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