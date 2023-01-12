Пермяк выиграл в лотерее «Дуэль» более миллиона рублей

13 января 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Билет обошелся победителю в 4 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Пермского края выиграл 1,13 млн рублей в лотерее «Дуэль». Об этом сообщает «Столото» в своем официальном telegram-канале. «Только что билет, купленный в Пермском крае, выиграл 1 135 395 рублей в „Дуэли“», — сообщает «Столото». Билет обошелся пермяку в 4000 рублей. Победитель выиграл приз благодаря развернутой ставке. Он отметил по пять чисел в двух игровых полях и получил множество комбинаций. Ранее стало известно, что пермяк выиграл три миллиона в новогодние праздники в «Спортлото».

Житель Пермского края выиграл 1,13 млн рублей в лотерее «Дуэль». Об этом сообщает «Столото» в своем официальном telegram-канале. «Только что билет, купленный в Пермском крае, выиграл 1 135 395 рублей в „Дуэли“», — сообщает «Столото». Билет обошелся пермяку в 4000 рублей. Победитель выиграл приз благодаря развернутой ставке. Он отметил по пять чисел в двух игровых полях и получил множество комбинаций. Ранее стало известно, что пермяк выиграл три миллиона в новогодние праздники в «Спортлото».