14 января 2023
13 января 2023

В Екатеринбург привезли опасный мед из Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Висимский государственный заповедник и окрестности, природа Урала. Свердловская область, соты, мед в сотах
Специалисты Россельхознадзора нашли в аэропорту Кольцово опасный мед Фото:

В аэропорту Кольцово специалисты свердловского Россельхознадзора 14 января изъяли партию небезопасного меда у граждан, прибывших из Таджикистана. Продукция была без заводской упаковки и маркировки, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«В ходе досмотра багажа и ручной клади пассажиров, прибывших из Таджикистана, был обнаружен опасный мед. Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора на ввоз, маркировки и заводской упаковки», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что граждане из Таджикистана нарушили ветеринарно-санитарные требования «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». Их привлекли к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ.

Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области запустили в продажу 18 тонн зараженных мандаринов из Пакистана. Во фруктах обнаружили карантинного вредителя — красную померанцевую щитовку.

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В аэропорту Кольцово специалисты свердловского Россельхознадзора 14 января изъяли партию небезопасного меда у граждан, прибывших из Таджикистана. Продукция была без заводской упаковки и маркировки, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «В ходе досмотра багажа и ручной клади пассажиров, прибывших из Таджикистана, был обнаружен опасный мед. Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора на ввоз, маркировки и заводской упаковки», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что граждане из Таджикистана нарушили ветеринарно-санитарные требования «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». Их привлекли к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области запустили в продажу 18 тонн зараженных мандаринов из Пакистана. Во фруктах обнаружили карантинного вредителя — красную померанцевую щитовку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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