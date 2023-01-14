В Екатеринбург привезли опасный мед из Таджикистана

15 января 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Специалисты Россельхознадзора нашли в аэропорту Кольцово опасный мед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Кольцово специалисты свердловского Россельхознадзора 14 января изъяли партию небезопасного меда у граждан, прибывших из Таджикистана. Продукция была без заводской упаковки и маркировки, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «В ходе досмотра багажа и ручной клади пассажиров, прибывших из Таджикистана, был обнаружен опасный мед. Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора на ввоз, маркировки и заводской упаковки», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что граждане из Таджикистана нарушили ветеринарно-санитарные требования «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». Их привлекли к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области запустили в продажу 18 тонн зараженных мандаринов из Пакистана. Во фруктах обнаружили карантинного вредителя — красную померанцевую щитовку.

В аэропорту Кольцово специалисты свердловского Россельхознадзора 14 января изъяли партию небезопасного меда у граждан, прибывших из Таджикистана. Продукция была без заводской упаковки и маркировки, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «В ходе досмотра багажа и ручной клади пассажиров, прибывших из Таджикистана, был обнаружен опасный мед. Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора на ввоз, маркировки и заводской упаковки», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что граждане из Таджикистана нарушили ветеринарно-санитарные требования «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». Их привлекли к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области запустили в продажу 18 тонн зараженных мандаринов из Пакистана. Во фруктах обнаружили карантинного вредителя — красную померанцевую щитовку.