В Свердловской области запустили в продажу тонны зараженных мандаринов из Пакистана

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Мандарины. Курган , мандарины, апельсины
Зараженные плоды из Пакистана реализуются в Свердловской области Фото:

Зараженные 18 тонн мандаринов из Пакистана разрешили продавать в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

«Сотрудники отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ „Свердловский референтный центр Россельхознадзора“ в партии мандаринов 18 тонн обнаружили карантинного вредителя — красную померанцевую щитовку. Плоды происхождением из Пакистана», — сказано в сообщении.

В Россельхознадзоре объяснили, почему данная продукция разрешена для реализации в Свердловской области. «Основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области нашли 20 тонн опасного сыра. Установить происхождение, качество и безопасность молочной продукции не представлялось возможным.

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Зараженные 18 тонн мандаринов из Пакистана разрешили продавать в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «Сотрудники отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ „Свердловский референтный центр Россельхознадзора“ в партии мандаринов 18 тонн обнаружили карантинного вредителя — красную померанцевую щитовку. Плоды происхождением из Пакистана», — сказано в сообщении. В Россельхознадзоре объяснили, почему данная продукция разрешена для реализации в Свердловской области. «Основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области нашли 20 тонн опасного сыра. Установить происхождение, качество и безопасность молочной продукции не представлялось возможным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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