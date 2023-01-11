В Свердловской области запустили в продажу тонны зараженных мандаринов из Пакистана

11 января 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Зараженные плоды из Пакистана реализуются в Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зараженные 18 тонн мандаринов из Пакистана разрешили продавать в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «Сотрудники отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ „Свердловский референтный центр Россельхознадзора“ в партии мандаринов 18 тонн обнаружили карантинного вредителя — красную померанцевую щитовку. Плоды происхождением из Пакистана», — сказано в сообщении. В Россельхознадзоре объяснили, почему данная продукция разрешена для реализации в Свердловской области. «Основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области нашли 20 тонн опасного сыра. Установить происхождение, качество и безопасность молочной продукции не представлялось возможным.

Зараженные 18 тонн мандаринов из Пакистана разрешили продавать в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «Сотрудники отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ „Свердловский референтный центр Россельхознадзора“ в партии мандаринов 18 тонн обнаружили карантинного вредителя — красную померанцевую щитовку. Плоды происхождением из Пакистана», — сказано в сообщении. В Россельхознадзоре объяснили, почему данная продукция разрешена для реализации в Свердловской области. «Основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области нашли 20 тонн опасного сыра. Установить происхождение, качество и безопасность молочной продукции не представлялось возможным.