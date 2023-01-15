Главный терапевт Пермского края рассказала, как справиться со стрессом

Доктор Корягина советует пермякам для преодоления стресса театр и кино

16 января 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Для борьбы со стрессом есть восемь простых способов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Побороть стресс возможно без лекарств. Для этого, как говорит главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина, достаточно следовать нескольким правилам. Среди основных советов доктора медицинских наук — поход в театр или кино. Свои рекомендации Корягина опубликовала в соцсетях. Ходите в кино, театры и выставки, какими бы уставшими вы не были. Это дает возможность получения новой приятной информации, отвлечения от рабочей ситуации.

Вечером старайтесь не решать рабочих проблем.

Не пренебрегайте выходными в угоду работе.

Больше общайтесь с людьми, которые не связаны с вами узами деловых отношений.

Занимайтесь физкультурой, это поможет снять негативное напряжение.

Пейте много воды и ешьте регулярно здоровую пищу.

Дышите правильно, используйте регулярно методики аутотренинга: глубокое дыхание и релаксационные практики.

Всегда выделяйте время на полноценный сон. Ранее URA.RU рассказывало о рекомендациях минобразования для преодоления школьниками стресса во время ЕГЭ. В ведомстве отмечали, что при подготовке к госэкзаменам нужно чаще бывать на свежем воздухе, делать перерывы между занятиями, соблюдать режим сна и правильно питаться.

Побороть стресс возможно без лекарств. Для этого, как говорит главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина, достаточно следовать нескольким правилам. Среди основных советов доктора медицинских наук — поход в театр или кино. Свои рекомендации Корягина опубликовала в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало о рекомендациях минобразования для преодоления школьниками стресса во время ЕГЭ. В ведомстве отмечали, что при подготовке к госэкзаменам нужно чаще бывать на свежем воздухе, делать перерывы между занятиями, соблюдать режим сна и правильно питаться.