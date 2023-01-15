Главный терапевт Пермского края рассказала, как справиться со стрессом

Для борьбы со стрессом есть восемь простых способов
Побороть стресс возможно без лекарств. Для этого, как говорит главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина, достаточно следовать нескольким правилам. Среди основных советов доктора медицинских наук — поход в театр или кино. Свои рекомендации Корягина опубликовала в соцсетях.
- Ходите в кино, театры и выставки, какими бы уставшими вы не были. Это дает возможность получения новой приятной информации, отвлечения от рабочей ситуации.
- Вечером старайтесь не решать рабочих проблем.
- Не пренебрегайте выходными в угоду работе.
- Больше общайтесь с людьми, которые не связаны с вами узами деловых отношений.
- Занимайтесь физкультурой, это поможет снять негативное напряжение.
- Пейте много воды и ешьте регулярно здоровую пищу.
- Дышите правильно, используйте регулярно методики аутотренинга: глубокое дыхание и релаксационные практики.
- Всегда выделяйте время на полноценный сон.
Ранее URA.RU рассказывало о рекомендациях минобразования для преодоления школьниками стресса во время ЕГЭ. В ведомстве отмечали, что при подготовке к госэкзаменам нужно чаще бывать на свежем воздухе, делать перерывы между занятиями, соблюдать режим сна и правильно питаться.
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