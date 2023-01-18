В Перми отремонтируют самую «крутую» улицу

18 января 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Работы по ремонту будут проведены в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми отремонтируют улицу Восстания, она имеет максимально допустимый уклон в 100 промилле. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. «Ремонт улицы Восстания будет произведен в 2023 году. Ремонт будет осуществляться на участке, общей протяженностью более 2 км: от улицы 1905 года до улицы Сельскохозяйственной», — рассказали в министерстве. Проводить ремонт будет ООО «Стройград Плюс», компания заменит выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, а также отремонтирует тротуары, приведет в порядок газоны, заменит бортовые камни. В министерстве отметили, что из-за максимально допустимого уклона в 100 промилле содержание и своевременный ремонт улицы очень важен для безопасного передвижения по проезжей части и тротуарам.

В Перми отремонтируют улицу Восстания, она имеет максимально допустимый уклон в 100 промилле. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. «Ремонт улицы Восстания будет произведен в 2023 году. Ремонт будет осуществляться на участке, общей протяженностью более 2 км: от улицы 1905 года до улицы Сельскохозяйственной», — рассказали в министерстве. Проводить ремонт будет ООО «Стройград Плюс», компания заменит выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, а также отремонтирует тротуары, приведет в порядок газоны, заменит бортовые камни. В министерстве отметили, что из-за максимально допустимого уклона в 100 промилле содержание и своевременный ремонт улицы очень важен для безопасного передвижения по проезжей части и тротуарам.