В Перми отремонтируют самую «крутую» улицу

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Разное. Курган, кирпич, ремонтные работы, строительные работы
Работы по ремонту будут проведены в 2023 году Фото:

В Перми отремонтируют улицу Восстания, она имеет максимально допустимый уклон в 100 промилле. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«Ремонт улицы Восстания будет произведен в 2023 году. Ремонт будет осуществляться на участке, общей протяженностью более 2 км: от улицы 1905 года до улицы Сельскохозяйственной», — рассказали в министерстве.

Проводить ремонт будет ООО «Стройград Плюс», компания заменит выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, а также отремонтирует тротуары, приведет в порядок газоны, заменит бортовые камни. В министерстве отметили, что из-за максимально допустимого уклона в 100 промилле содержание и своевременный ремонт улицы очень важен для безопасного передвижения по проезжей части и тротуарам.

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В Перми отремонтируют улицу Восстания, она имеет максимально допустимый уклон в 100 промилле. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. «Ремонт улицы Восстания будет произведен в 2023 году. Ремонт будет осуществляться на участке, общей протяженностью более 2 км: от улицы 1905 года до улицы Сельскохозяйственной», — рассказали в министерстве. Проводить ремонт будет ООО «Стройград Плюс», компания заменит выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, а также отремонтирует тротуары, приведет в порядок газоны, заменит бортовые камни. В министерстве отметили, что из-за максимально допустимого уклона в 100 промилле содержание и своевременный ремонт улицы очень важен для безопасного передвижения по проезжей части и тротуарам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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