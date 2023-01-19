Источник: Куйвашев устроил чиновникам разнос из-за срыва главного задания Путина

Правительство Свердловской области едва не провалило поручение по газификации

19 января 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев, по словам источников, был вне себя от работы подчиненных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев устроил выволочку чиновникам областного правительства, которые едва не сорвали поручения Москвы по социальной газификации. Как рассказали URA.RU несколько источников, на одном из недавних совещаний глава региона, узнав о заминке с выполнением задания, в жесткой форме дал чиновникам сутки на исправление ситуации. В противном случае губернатору грозила персональная ответственность. Программу газификации в России инициировал президент Владимир Путин, он же лично контролирует ее ход. Осенью 2022 года глава государства поручил всем регионам увеличить размер субсидии «минимум до 100 тысяч рублей», а также расширить список льготников, претендующих на подключение частных домов к газу. В обновленные перечни должны были войти ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, включая спецоперацию на Украине, многодетные семьи и другие. Новость по теме Свердловский губернатор дал поручения по главному указу Путина 18 января свердловский департамент информполитики сообщил, что в регионе принят ряд решений по газификации. Среди прочего, было сказано, что в области, как и требовал президент, будет установлен новый размер субсидий и расширен список льготников. Однако, по словам нескольких собеседников URA.RU, этому объявлению предшествовали несколько напряженных дней. Как рассказал источник агентства, еще осенью губернатор Куйвашев назначил ответственным за поручение своего заместителя Павла Крекова. Управиться власти планировали до Нового года. Размер субсидий в 100 тысяч рублей правительство успело утвердить в последний момент, еще до 31 декабря. А вот расширение списка льготников, которое может быть принято только областным законом, не произвели — министерство финансов затормозило согласование. 12 января Куйвашев по видеосвязи участвовал в федеральном штабе по вопросам газификации, который проводили председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и вице-премьер РФ Александр Новак. Они, по данным URA.RU, напомнили губернаторам, что дедлайн по поручению Путина — 15 января, и невыполнение задачи обернется наказанием как по партийной линии, так и по правительственной. Закончив с заседанием, Куйвашев поинтересовался у подчиненных, как продвигаются дела в Свердловской области. И получил честный ответ — задание до сих пор не исполнено. «Губернатор был в бешенстве. [На выполнение] оставалось всего два дня. Крекова спасло то, что он уехал в [поселок] Гари», — пересказал собеседник в правительстве. По словам другого источника, сразу после этого Куйвашев потребовал сделать все в кратчайшие сроки: минфин и минсоцполитики получили задание в течение суток подготовить нужный законопроект и внести его на рассмотрение заксобрания. В последний момент документ все же успели составить и внести, но принят он пока не был. Оперативно узнать официальную позицию властей, как шла подготовка поручений, URA.RU не удалось. В департаменте информполитики региона пока не ответили на запрос агентства. URA.RU разместит ответ, как только он поступит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев устроил выволочку чиновникам областного правительства, которые едва не сорвали поручения Москвы по социальной газификации. Как рассказали URA.RU несколько источников, на одном из недавних совещаний глава региона, узнав о заминке с выполнением задания, в жесткой форме дал чиновникам сутки на исправление ситуации. В противном случае губернатору грозила персональная ответственность. Программу газификации в России инициировал президент Владимир Путин, он же лично контролирует ее ход. Осенью 2022 года глава государства поручил всем регионам увеличить размер субсидии «минимум до 100 тысяч рублей», а также расширить список льготников, претендующих на подключение частных домов к газу. В обновленные перечни должны были войти ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, включая спецоперацию на Украине, многодетные семьи и другие. 18 января свердловский департамент информполитики сообщил, что в регионе принят ряд решений по газификации. Среди прочего, было сказано, что в области, как и требовал президент, будет установлен новый размер субсидий и расширен список льготников. Однако, по словам нескольких собеседников URA.RU, этому объявлению предшествовали несколько напряженных дней. Как рассказал источник агентства, еще осенью губернатор Куйвашев назначил ответственным за поручение своего заместителя Павла Крекова. Управиться власти планировали до Нового года. Размер субсидий в 100 тысяч рублей правительство успело утвердить в последний момент, еще до 31 декабря. А вот расширение списка льготников, которое может быть принято только областным законом, не произвели — министерство финансов затормозило согласование. 12 января Куйвашев по видеосвязи участвовал в федеральном штабе по вопросам газификации, который проводили председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и вице-премьер РФ Александр Новак. Они, по данным URA.RU, напомнили губернаторам, что дедлайн по поручению Путина — 15 января, и невыполнение задачи обернется наказанием как по партийной линии, так и по правительственной. Закончив с заседанием, Куйвашев поинтересовался у подчиненных, как продвигаются дела в Свердловской области. И получил честный ответ — задание до сих пор не исполнено. «Губернатор был в бешенстве. [На выполнение] оставалось всего два дня. Крекова спасло то, что он уехал в [поселок] Гари», — пересказал собеседник в правительстве. По словам другого источника, сразу после этого Куйвашев потребовал сделать все в кратчайшие сроки: минфин и минсоцполитики получили задание в течение суток подготовить нужный законопроект и внести его на рассмотрение заксобрания. В последний момент документ все же успели составить и внести, но принят он пока не был. Оперативно узнать официальную позицию властей, как шла подготовка поручений, URA.RU не удалось. В департаменте информполитики региона пока не ответили на запрос агентства. URA.RU разместит ответ, как только он поступит.