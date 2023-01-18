Свердловский губернатор дал поручения по главному указу Путина

Губернатор Куйвашев поручил расширить список свердловских льготников для газификации

Поручения Евгения Куйвашева касаются социальной газификации Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по расширению списка льготников по проекту социальной газификации, начатой указом президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Глава региона поручил минсоцполитики Свердловской области расширить перечень льготников: кроме сельских учителей и врачей <…> необходимо включить в список представителей бюджетной сферы, прежде всего – социальных работников и работников учреждений культуры», – говорится в сообщении ДИПа. Там подчеркнули, что соответствующие документы власти должны подготовить в течение недели.

При этом мэры должны будут представить карты, согласно которым дома будут газифицированы. При этом должны быть рассчитаны средства, на которые будет установлено оборудование. В случае финансовых проблем у людей должна быть предусмотрена компенсация до 250 тысяч рублей.

Программа газификации считается главным указом президента РФ Владимира Путина. Летом 2021 года он подписал документ, согласно которому газовые сети должны быть бесплатно доведены до частных домов.