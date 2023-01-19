Автобус из Екатеринбурга в Курган не довез трех пассажиров

20 января 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Пассажиры, которых не довезли, вышли в Шадринске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Три пассажира автобуса, следовавшего из Екатеринбурга в Курган, не смогли 19 января добраться на нем до конечной из-за того, что, по их словам, водитель не дождался их, когда они вышли на остановке. Об этом сообщила родственница одного из них. Владелец автобуса объяснил URA.RU, что пассажиры вышли в неположенном месте и никого об этом не предупредили. «В 16:20 на остановке „Аэропорт Кольцово“ он [племянник] усаживается в автобус, следовавший по маршруту № 542 „Екатеринбург — Курган“. Около 19:00 на остановке, где по официальным данным с сайта, остановка составляет 15 минут, он и еще двое мужчин (один из Кургана, второй из Шадринска) вышли справить нужду. Через 3-5 минут они вернулись, а водитель уехал, оставив их там. Уехал с сумками», — написала пользовательница Svetlana Avturhanova в группе «Инцидент. Курган» соцсети «ВКонтакте». В Кургане женщина встретила автобус, но сумку племянника, по ее словам, украли. Она рассказала, что водитель не хотел говорить с ней, и зажал дверью руку ее мужа, начав движение, после чего открыл дверь. Она попросила вернуть сумку. «Автобус остановился в Шадринске, высадил семь человек, плюсом три-четыре человека встречали. У нас там нет перерыва. Видимо они сами вышли через среднюю дверь, чтобы покурить. В Шадринске мы просто высаживаем пассажиров и едем дальше. В Каргаполье мы стоим 15 минут, но там их уже не было. Это выяснилось в Кургане, когда в автобус забежали парень девушкой, которые начали крыть матом водителя. Сумку водитель отдал охраннику на автовокзале», — рассказал URA.RU гендиректор ООО «Автомиг», отвечающего за маршрут, Юрий Меркулов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Три пассажира автобуса, следовавшего из Екатеринбурга в Курган, не смогли 19 января добраться на нем до конечной из-за того, что, по их словам, водитель не дождался их, когда они вышли на остановке. Об этом сообщила родственница одного из них. Владелец автобуса объяснил URA.RU, что пассажиры вышли в неположенном месте и никого об этом не предупредили. «В 16:20 на остановке „Аэропорт Кольцово“ он [племянник] усаживается в автобус, следовавший по маршруту № 542 „Екатеринбург — Курган“. Около 19:00 на остановке, где по официальным данным с сайта, остановка составляет 15 минут, он и еще двое мужчин (один из Кургана, второй из Шадринска) вышли справить нужду. Через 3-5 минут они вернулись, а водитель уехал, оставив их там. Уехал с сумками», — написала пользовательница Svetlana Avturhanova в группе «Инцидент. Курган» соцсети «ВКонтакте». В Кургане женщина встретила автобус, но сумку племянника, по ее словам, украли. Она рассказала, что водитель не хотел говорить с ней, и зажал дверью руку ее мужа, начав движение, после чего открыл дверь. Она попросила вернуть сумку. «Автобус остановился в Шадринске, высадил семь человек, плюсом три-четыре человека встречали. У нас там нет перерыва. Видимо они сами вышли через среднюю дверь, чтобы покурить. В Шадринске мы просто высаживаем пассажиров и едем дальше. В Каргаполье мы стоим 15 минут, но там их уже не было. Это выяснилось в Кургане, когда в автобус забежали парень девушкой, которые начали крыть матом водителя. Сумку водитель отдал охраннику на автовокзале», — рассказал URA.RU гендиректор ООО «Автомиг», отвечающего за маршрут, Юрий Меркулов.