В Социальном фонде РФ раскрыли, какую пенсию получают беженцы с Украины

Беженцы с Украины на Урале получают пенсию, равную МРОТ
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Дети и пенсионеры. Курган, старушки, бабушки, пенсионеры на прогулке, пенсия
Неработающим пенсионерам составляет в настоящее время не менее 12116 Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Пенсионное обеспечение граждан, переселившихся в Свердловскую область с территорий новых субъектов РФ, соответствует размеру прожиточного минимума и составляет не менее 12 тысяч рублей. Об этом журналисту URA.RU сообщили в региональном Социальном фонде РФ.

«Размер пенсии с учетом других мер социальной поддержки для неработающих пенсионеров, с учетом величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области составляет в настоящее время не менее 12116 рублей. Для решения возникающих вопросов и получения компетентного ответа на основании имеющихся документов, связанных с назначением пенсии, гражданин может обратиться в любую клиентскую службу Отделения Социального фонда России», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что беженцы с Украины, прибывшие в Свердловскую область, отказываются от гражданства РФ. Таким образом, беженцы пытаются не только сохранить украинскую пенсию, но и получить российские соцвыплаты. По мнению вынужденных переселенцев, только так им удастся обеспечить себя самым необходимым.

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Пенсионное обеспечение граждан, переселившихся в Свердловскую область с территорий новых субъектов РФ, соответствует размеру прожиточного минимума и составляет не менее 12 тысяч рублей. Об этом журналисту URA.RU сообщили в региональном Социальном фонде РФ. «Размер пенсии с учетом других мер социальной поддержки для неработающих пенсионеров, с учетом величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области составляет в настоящее время не менее 12116 рублей. Для решения возникающих вопросов и получения компетентного ответа на основании имеющихся документов, связанных с назначением пенсии, гражданин может обратиться в любую клиентскую службу Отделения Социального фонда России», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что беженцы с Украины, прибывшие в Свердловскую область, отказываются от гражданства РФ. Таким образом, беженцы пытаются не только сохранить украинскую пенсию, но и получить российские соцвыплаты. По мнению вынужденных переселенцев, только так им удастся обеспечить себя самым необходимым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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