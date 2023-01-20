В Социальном фонде РФ раскрыли, какую пенсию получают беженцы с Украины

Беженцы с Украины на Урале получают пенсию, равную МРОТ

Неработающим пенсионерам составляет в настоящее время не менее 12116 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Пенсионное обеспечение граждан, переселившихся в Свердловскую область с территорий новых субъектов РФ, соответствует размеру прожиточного минимума и составляет не менее 12 тысяч рублей. Об этом журналисту URA.RU сообщили в региональном Социальном фонде РФ.

«Размер пенсии с учетом других мер социальной поддержки для неработающих пенсионеров, с учетом величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области составляет в настоящее время не менее 12116 рублей. Для решения возникающих вопросов и получения компетентного ответа на основании имеющихся документов, связанных с назначением пенсии, гражданин может обратиться в любую клиентскую службу Отделения Социального фонда России», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что беженцы с Украины, прибывшие в Свердловскую область, отказываются от гражданства РФ. Таким образом, беженцы пытаются не только сохранить украинскую пенсию, но и получить российские соцвыплаты. По мнению вынужденных переселенцев, только так им удастся обеспечить себя самым необходимым.