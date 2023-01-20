Часть выпечки волонтеры передали в воинскую часть Челябинска Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Кафе «Грильяж» из Магнитогорска (Челябинская область) отправило военнослужащим в зону спецоперации более 1 тысячи пирогов. Об этом в соцсетях сообщили волонтеры, собирающие помощь для бойцов.

«Выражаем благодарность директору и сотрудникам кафе „Грильяж“ за предоставленную выпечку. Сотрудники кафе напекли около 1 тысячи пирогов, сладкие булочки, расстегаи с рыбой и еще много чего», — сообщается в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Часть выпечки волонтеры передали в воинскую часть Челябинска. Остальное отправлено военнослужащим в зону спецоперации.

После начала спецоперации на Украине жители многих регионов начали собирать помощь военнослужащим. Уральцы регулярно формируют посылки для своих земляков, находящихся в зоне СВО. Бойцам отправляют теплые вещи, продукты, медикаменты, технические средства. Недавно челябинцы отправили в Сватово и Кременную Луганской области 1,5 тонны груза для пяти подразделений, а также посылку для енота.