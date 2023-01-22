Под Екатеринбургом машины застряли в гигантской пробке

23 января 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

На Ново-Московском тракте произошло ДТП Фото: Сергей Русанов © URA.RU На Ново-Московском тракте образовалась пробка в сторону Екатеринбурга. Причина — ДТП. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Мы простояли в пробке где-то два часа. Позже на место аварии прибыл автокран, который и поднял опрокинувшуюся „Газель“-фургон», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Там завили, что на 331-м километре трассы Пермь — Екатеринбург грузовая «Газель» при перестроении направо столкнулась с Renault Logan, который отбросило на ограждение. «„Газель“ перевернулась. Машины доставили в безопасное место», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (Свердловская область) произошло ДТП, в котором погиб один человек. Водитель грузовика врезался в прицеп.

На Ново-Московском тракте образовалась пробка в сторону Екатеринбурга. Причина — ДТП. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Мы простояли в пробке где-то два часа. Позже на место аварии прибыл автокран, который и поднял опрокинувшуюся „Газель“-фургон», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Там завили, что на 331-м километре трассы Пермь — Екатеринбург грузовая «Газель» при перестроении направо столкнулась с Renault Logan, который отбросило на ограждение. «„Газель“ перевернулась. Машины доставили в безопасное место», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (Свердловская область) произошло ДТП, в котором погиб один человек. Водитель грузовика врезался в прицеп.