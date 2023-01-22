22 января 2023
21 января 2023

Под Екатеринбургом машины застряли в гигантской пробке

© Служба новостей «URA.RU»
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Провал мусоровоза на ул.Торговой 20. Пермь, коммунальная авария, дтп, авария, промоина, торговая улица 20
На Ново-Московском тракте произошло ДТП Фото:

На Ново-Московском тракте образовалась пробка в сторону Екатеринбурга. Причина — ДТП. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Мы простояли в пробке где-то два часа. Позже на место аварии прибыл автокран, который и поднял опрокинувшуюся „Газель“-фургон», — делятся собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Там завили, что на 331-м километре трассы Пермь — Екатеринбург грузовая «Газель» при перестроении направо столкнулась с Renault Logan, который отбросило на ограждение. «„Газель“ перевернулась. Машины доставили в безопасное место», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (Свердловская область) произошло ДТП, в котором погиб один человек. Водитель грузовика врезался в прицеп.

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На Ново-Московском тракте образовалась пробка в сторону Екатеринбурга. Причина — ДТП. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Мы простояли в пробке где-то два часа. Позже на место аварии прибыл автокран, который и поднял опрокинувшуюся „Газель“-фургон», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Там завили, что на 331-м километре трассы Пермь — Екатеринбург грузовая «Газель» при перестроении направо столкнулась с Renault Logan, который отбросило на ограждение. «„Газель“ перевернулась. Машины доставили в безопасное место», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (Свердловская область) произошло ДТП, в котором погиб один человек. Водитель грузовика врезался в прицеп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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