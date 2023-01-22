Под Екатеринбургом машины застряли в гигантской пробке

На Ново-Московском тракте образовалась пробка в сторону Екатеринбурга. Причина — ДТП. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«Мы простояли в пробке где-то два часа. Позже на место аварии прибыл автокран, который и поднял опрокинувшуюся „Газель“-фургон», — делятся собеседники агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Там завили, что на 331-м километре трассы Пермь — Екатеринбург грузовая «Газель» при перестроении направо столкнулась с Renault Logan, который отбросило на ограждение. «„Газель“ перевернулась. Машины доставили в безопасное место», — сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (Свердловская область) произошло ДТП, в котором погиб один человек. Водитель грузовика врезался в прицеп.
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