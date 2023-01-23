23 января 2023

Артиллеристы поблагодарили челябинского губернатора и его жену за оперативный сбор фронтового груза. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные поблагодарили Алексея Текслера за отправку коптеров, сапогов и сухпайков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Артиллеристы поблагодарили губернатора Челябинской области Алексея Текслера, его жену Ирину и весь его аппарат за оперативно отправленный на фронт груз. По словам командира подразделения, бойцы получили все необходимое.

«Получили коптеры, сапоги, также пришли спальники, сухие пайки. Алексей Леонидович, спасибо вам огромное. Лично вам, вашей супруге, всему вашему аппарату за этот неоценимый вклад в приближение нашей общей победы», — сказал командир на видео, предоставленном URA.RU пресс-службой правительства области.

Военный отметил, что вторая партия груза была собрана в максимально короткие сроки — всего за одну или две недели. Глава региона откликнулся на просьбу военных и передал им все необходимое.

Челябинская область помогает военным и гражданским жителям на новых территориях с начала спецоперации. С февраля 2022 года из региона в зону СВО отправили свыше 600 тонн груза. Область помогает восстанавливать города Ясиноватая и Волноваха. Там строят новые здания, школы, больницы.

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Артиллеристы поблагодарили губернатора Челябинской области Алексея Текслера, его жену Ирину и весь его аппарат за оперативно отправленный на фронт груз. По словам командира подразделения, бойцы получили все необходимое. «Получили коптеры, сапоги, также пришли спальники, сухие пайки. Алексей Леонидович, спасибо вам огромное. Лично вам, вашей супруге, всему вашему аппарату за этот неоценимый вклад в приближение нашей общей победы», — сказал командир на видео, предоставленном URA.RU пресс-службой правительства области. Военный отметил, что вторая партия груза была собрана в максимально короткие сроки — всего за одну или две недели. Глава региона откликнулся на просьбу военных и передал им все необходимое. Челябинская область помогает военным и гражданским жителям на новых территориях с начала спецоперации. С февраля 2022 года из региона в зону СВО отправили свыше 600 тонн груза. Область помогает восстанавливать города Ясиноватая и Волноваха. Там строят новые здания, школы, больницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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