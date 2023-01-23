23 января 2023

Власти раскрыли, какие товары для военных делают в Свердловской области

В Свердловской области наладили выпуск бронежилетов и шлемов
© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка амуниции и отправка ее в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Челябинск, спальник, амуниция, спальный мешок, коврики
В Свердловской области делают бронежилеты, шлемы, печки и многое другое, что необходимо военным

В Свердловской области для нужд военнослужащих производят бронежилеты, шлемы, форму, армейские палатки и ряд другой продукции. Об этом URA.RU сообщили в министерстве промышленности и науки, отвечая на запрос. 

«В регионе производят: бронежилеты, шлемы, форменное обмундирование, палатки армейские, печи, полевые бани, постельные принадлежности, термобелье, спальные мешки, а также другую продукцию. Производство развернуто на десяти предприятиях легкой промышленности, еще порядка десяти предприятий готовы включиться в эту работу в случае поступления заказов», — рассказали в министерстве.

Ранее замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин рассказывал URA.RU, что в регионе также планируют запустить ткацкую фабрику. Более подробную информацию агентству обещали предоставить после того, как утвердят параметры проекта. Также в Свердловской области планируют запустить фабрику по производству специализированной обуви.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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В Свердловской области для нужд военнослужащих производят бронежилеты, шлемы, форму, армейские палатки и ряд другой продукции. Об этом URA.RU сообщили в министерстве промышленности и науки, отвечая на запрос.  «В регионе производят: бронежилеты, шлемы, форменное обмундирование, палатки армейские, печи, полевые бани, постельные принадлежности, термобелье, спальные мешки, а также другую продукцию. Производство развернуто на десяти предприятиях легкой промышленности, еще порядка десяти предприятий готовы включиться в эту работу в случае поступления заказов», — рассказали в министерстве. Ранее замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин рассказывал URA.RU, что в регионе также планируют запустить ткацкую фабрику. Более подробную информацию агентству обещали предоставить после того, как утвердят параметры проекта. Также в Свердловской области планируют запустить фабрику по производству специализированной обуви. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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