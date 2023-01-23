Власти раскрыли, какие товары для военных делают в Свердловской области

В Свердловской области для нужд военнослужащих производят бронежилеты, шлемы, форму, армейские палатки и ряд другой продукции. Об этом URA.RU сообщили в министерстве промышленности и науки, отвечая на запрос.
«В регионе производят: бронежилеты, шлемы, форменное обмундирование, палатки армейские, печи, полевые бани, постельные принадлежности, термобелье, спальные мешки, а также другую продукцию. Производство развернуто на десяти предприятиях легкой промышленности, еще порядка десяти предприятий готовы включиться в эту работу в случае поступления заказов», — рассказали в министерстве.
Ранее замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин рассказывал URA.RU, что в регионе также планируют запустить ткацкую фабрику. Более подробную информацию агентству обещали предоставить после того, как утвердят параметры проекта. Также в Свердловской области планируют запустить фабрику по производству специализированной обуви.
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