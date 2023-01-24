В Пермском УФАС утвердили нового замруководителя

Евгений Чернобровкин, работающий заместителем руководителя Пермского УФАС в статусе исполняющего обязанности, избавился от приставки «и.о.». Соответствующий приказ был подписан главой ФАС России Максимом Шаскольским.
«С 9 января 2023 года Чернобровкин Евгений Васильевич назначен заместителем руководителя УФАС России по Пермскому краю. Кандидатура на указанную должность согласована с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе», — сообщается на сайте Пермского УФАС.
Ранее Евгений Чернобровкин работал юрисконсультом в ФГУП «Машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского» и филиале «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала». В должности замруководителя Пермского УФАС Чернобровкин курирует работу ведомства в сфере контроля за монополистической деятельностью.
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Евгений Чернобровкин, работающий заместителем руководителя Пермского УФАС в статусе исполняющего обязанности, избавился от приставки «и.о.». Соответствующий приказ был подписан главой ФАС России Максимом Шаскольским. «С 9 января 2023 года Чернобровкин Евгений Васильевич назначен заместителем руководителя УФАС России по Пермскому краю. Кандидатура на указанную должность согласована с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе», — сообщается на сайте Пермского УФАС. Ранее Евгений Чернобровкин работал юрисконсультом в ФГУП «Машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского» и филиале «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала». В должности замруководителя Пермского УФАС Чернобровкин курирует работу ведомства в сфере контроля за монополистической деятельностью.