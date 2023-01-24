В Екатеринбурге загорелся торговый центр. Видео

В екатеринбургском ТЦ «Домовенок» начался крупный пожар

25 января 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

К месту пожара приехали четыре специальные машины (архивное фото) Сергей Русанов © URA.RU На втором этаже торгового центра «Домовенок» в Екатеринбурге загорелись строительные материалы, сообщили URA.RU очевидцы. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Сообщение о пожаре в торговом центре на улице Билимбаевской поступило в 15:56. Прибывшие на места подразделения установили, что на площади 20 квадратных метров произошло возгорание строительных материалов, на втором этаже здания», – сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что из здания после начала пожара эвакуировались 20 человек. На место приехали 16 пожарных, четыре спецмашины. Очевидцы сообщили о приезде к месту пожара автомобиля скорой помощи.

На втором этаже торгового центра «Домовенок» в Екатеринбурге загорелись строительные материалы, сообщили URA.RU очевидцы. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Сообщение о пожаре в торговом центре на улице Билимбаевской поступило в 15:56. Прибывшие на места подразделения установили, что на площади 20 квадратных метров произошло возгорание строительных материалов, на втором этаже здания», – сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что из здания после начала пожара эвакуировались 20 человек. На место приехали 16 пожарных, четыре спецмашины. Очевидцы сообщили о приезде к месту пожара автомобиля скорой помощи.