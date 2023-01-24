В Екатеринбурге загорелся торговый центр. Видео

На втором этаже торгового центра «Домовенок» в Екатеринбурге загорелись строительные материалы, сообщили URA.RU очевидцы. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Сообщение о пожаре в торговом центре на улице Билимбаевской поступило в 15:56. Прибывшие на места подразделения установили, что на площади 20 квадратных метров произошло возгорание строительных материалов, на втором этаже здания», – сообщили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что из здания после начала пожара эвакуировались 20 человек. На место приехали 16 пожарных, четыре спецмашины. Очевидцы сообщили о приезде к месту пожара автомобиля скорой помощи.
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