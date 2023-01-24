24 января 2023

В Екатеринбурге загорелся торговый центр. Видео

В екатеринбургском ТЦ «Домовенок» начался крупный пожар
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты пассажирская авиация. , пожарный автомобиль в аэропорту, спасатели мчс аэропорта
К месту пожара приехали четыре специальные машины (архивное фото)

На втором этаже торгового центра «Домовенок» в Екатеринбурге загорелись строительные материалы, сообщили URA.RU очевидцы. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сообщение о пожаре в торговом центре на улице Билимбаевской поступило в 15:56. Прибывшие на места подразделения установили, что на площади 20 квадратных метров произошло возгорание строительных материалов, на втором этаже здания», – сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что из здания после начала пожара эвакуировались 20 человек. На место приехали 16 пожарных, четыре спецмашины. Очевидцы сообщили о приезде к месту пожара автомобиля скорой помощи.

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На втором этаже торгового центра «Домовенок» в Екатеринбурге загорелись строительные материалы, сообщили URA.RU очевидцы. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Сообщение о пожаре в торговом центре на улице Билимбаевской поступило в 15:56. Прибывшие на места подразделения установили, что на площади 20 квадратных метров произошло возгорание строительных материалов, на втором этаже здания», – сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что из здания после начала пожара эвакуировались 20 человек. На место приехали 16 пожарных, четыре спецмашины. Очевидцы сообщили о приезде к месту пожара автомобиля скорой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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