В Екатеринбурге выпускники от радости отправились бегать под водой и на карусели. Фоторепортаж

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Последний звонок. Екатеринбург , последний звонок
Последние звонки прошли в Екатеринбурге 20 мая Фото:

В школах Екатеринбурга 20 мая прозвучал последний звонок для девятиклассников и одиннадцатиклассников. После торжественных линеек ребята отправились гулять по Екатеринбургу. О том, как перед стартом экзаменов отдыхают теперь уже вчерашние ученики, — в фоторепортаже URA.RU.

Улицы города пестрят бантиками, костюмами и ленточками весь день, особенно много школьников замечено в парке Маяковского, Историческом сквере и на улице Вайнера. Ребята танцуют, поют, устраивают пикники и катаются на каруселях, благо в этом году им с погодой повезло — за окном +20 градусов и светит солнце.

Впереди — ЕГЭ, первый экзамен пройдет 23 мая. Учащимся предстоит сдать биологию, литературу и химию, последними, 11 июня, выпускники сдают биологию, историю и иностранный язык (письменная часть). А уже 28 июня пройдет общегородской выпускной: на сцену выйдут команда DS CREW из Перми и DJ Леонид Руденко, выступавший в 2014 году на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи, в

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В школах Екатеринбурга 20 мая прозвучал последний звонок для девятиклассников и одиннадцатиклассников. После торжественных линеек ребята отправились гулять по Екатеринбургу. О том, как перед стартом экзаменов отдыхают теперь уже вчерашние ученики, — в фоторепортаже URA.RU. Улицы города пестрят бантиками, костюмами и ленточками весь день, особенно много школьников замечено в парке Маяковского, Историческом сквере и на улице Вайнера. Ребята танцуют, поют, устраивают пикники и катаются на каруселях, благо в этом году им с погодой повезло — за окном +20 градусов и светит солнце. Впереди — ЕГЭ, первый экзамен пройдет 23 мая. Учащимся предстоит сдать биологию, литературу и химию, последними, 11 июня, выпускники сдают биологию, историю и иностранный язык (письменная часть). А уже 28 июня пройдет общегородской выпускной: на сцену выйдут команда DS CREW из Перми и DJ Леонид Руденко, выступавший в 2014 году на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи, в
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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