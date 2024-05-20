В Екатеринбурге выпускники от радости отправились бегать под водой и на карусели. Фоторепортаж

20 мая 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Последние звонки прошли в Екатеринбурге 20 мая Фото: Илья Московец © URA.RU В школах Екатеринбурга 20 мая прозвучал последний звонок для девятиклассников и одиннадцатиклассников. После торжественных линеек ребята отправились гулять по Екатеринбургу. О том, как перед стартом экзаменов отдыхают теперь уже вчерашние ученики, — в фоторепортаже URA.RU. Улицы города пестрят бантиками, костюмами и ленточками весь день, особенно много школьников замечено в парке Маяковского, Историческом сквере и на улице Вайнера. Ребята танцуют, поют, устраивают пикники и катаются на каруселях, благо в этом году им с погодой повезло — за окном +20 градусов и светит солнце. Впереди — ЕГЭ, первый экзамен пройдет 23 мая. Учащимся предстоит сдать биологию, литературу и химию, последними, 11 июня, выпускники сдают биологию, историю и иностранный язык (письменная часть). А уже 28 июня пройдет общегородской выпускной: на сцену выйдут команда DS CREW из Перми и DJ Леонид Руденко, выступавший в 2014 году на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи, в Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школах Екатеринбурга 20 мая прозвучал последний звонок для девятиклассников и одиннадцатиклассников. После торжественных линеек ребята отправились гулять по Екатеринбургу. О том, как перед стартом экзаменов отдыхают теперь уже вчерашние ученики, — в фоторепортаже URA.RU. Улицы города пестрят бантиками, костюмами и ленточками весь день, особенно много школьников замечено в парке Маяковского, Историческом сквере и на улице Вайнера. Ребята танцуют, поют, устраивают пикники и катаются на каруселях, благо в этом году им с погодой повезло — за окном +20 градусов и светит солнце. Впереди — ЕГЭ, первый экзамен пройдет 23 мая. Учащимся предстоит сдать биологию, литературу и химию, последними, 11 июня, выпускники сдают биологию, историю и иностранный язык (письменная часть). А уже 28 июня пройдет общегородской выпускной: на сцену выйдут команда DS CREW из Перми и DJ Леонид Руденко, выступавший в 2014 году на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи, в