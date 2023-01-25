Жилец заявил, что стрелял лишь однажды и что имеет лицензию на оружие Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители многоэтажки на улице Умельцев, 9-А пожаловались на соседа, который устраивает стрельбу из пистолета. Горожане заявили URA.RU, что полиция не реагирует на их жалобы. Они предоставили агентству видео, на котором запечатлен мужчина, разъезжающий в лифте в трусах и с пистолетом.

«Мужчина снимает квартиру на 14 этаже. Было как минимум три случая, когда он открывал стрельбу из пистолета. В последний раз стрелял с балкона 14 января, а между выстрелами выходил в подъезд и ломился в дверь к соседке», — рассказала одна из жительниц дома.

Аналогичный случай был полтора года назад: тогда сосед, вооруженный пистолетом, также долбился к одной из женщин, умудрившись помять ей сейфовую дверь. Он требовал утихомирить детей, которые якобы досаждали ему шумом. Примечательно, что у той соседки детей нет. Передвижения мужчины с пистолетом попали на видео. Обеспокоенные жильцы обратились в полицию, дебошира забрали в отделение и отпустили.

«Осенью прошлого года он вновь открыл стрельбу с балкона: ему не понравилось, что в гаражах шумела компания мужчин. Мы снова написали заявление в полицию, но получили ответ, что этот стрелок спал и ничего не делал. Такой вывод полицейские сделали из его объяснений», — возмущаются жильцы.

Сейчас они обратились за помощью к депутату екатеринбургской думы Алексею Вихареву. «Дружки из полиции его прикрывают, мы уже не знаем, как жить с таким неадекватным. Помогите выселить этого человека и лишить права на ношение оружия. Наш участковый и полиция Чкаловского района бездействуют. Видимо, ждем, пока убьет кого-то», — написали екатеринбуржцы.

Сам жилец подтвердил URA.RU лишь один эпизод со стрельбой. «Стрелял год назад, компания шумела в гаражах, кому это понравится? После стрельбы стало потише. А в январе ничего подобного не было, я вообще съехал и живу сейчас в другом месте», — заявил Александр Н. За комментарием агентство обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, где заявили, что информация о бездействии полиции не соответствует действительности.

«На указанный адрес выезжал наряд ППСП, который проверил сведения о нарушении общественного порядка. Сотрудниками службы участковых уполномоченных отдела полиции номер 12 Чкаловского района по заявлению гражданки была проведена проверка. Информация о том, что мужчина допустил хулиганские действия с применением оружия, не подтвердилась», — пояснили в пресс-группе.

В полиции добавили, что с гражданином, действительно имеющим официально зарегистрированный травматический пистолет, неоднократно проводились профилактические беседы о недопущении нарушений законодательства. «Сообщений от других жильцов по факту стрельбы или хулиганских действий гражданина не поступало», — добавили в УМВД.

Обновлено в 13.12 (добавлен комментарий полиции).