В Перми оборонный завод ищет сотрудников с готовностью к командировкам

Сотрудников ищут на должность инженера-конструктора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Эскадра» ищет в Перми сотрудников на должность инженера-конструктора. Среди требований к кандидатам указаны наличие трехлетнего опыта работы и готовность к командировкам, сообщается в объявлении на сайте Headhunter.

«Нам требуются сотрудники с инженерным складом ума, которые хотят создавать что-то новое, учиться и совершенствоваться. Обязанности — разработка документации в виде чертежей и 3D-моделей, сопровождение проектов, оставление программ для фрезерного станка с ЧПУ и роботизированных комплексов», — указано в объявлении.

Соискателям предлагают пятидневную рабочую неделю, полный соцпакет, возможность прохождения дополнительной учебы и выплаты заработной платы три раза в месяц. Уровень зарплат в объявлении не указан, его необходимо уточнять в отдел кадров предприятия.

Пермское ООО «Эскадра» занимается производством продукции из полимерных композитных материалов. Предприятие выпускает бамперы, обтекатели, шумоизоляционные экраны и другие детали для коммерческого, легкового и железнодорожного транспорта. По данным СБИС, чистая прибыль компании за 2021 года составила 9,8 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми ищет сотрудников оборонный завод «Редуктор-ПМ». Предприятие предлагает работникам зарплату до 100 тысяч рублей.