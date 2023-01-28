Трамп раскрыл способ, при помощи которого Байден разрушит страну Трамп обвинил радикальных левых во главе с Байденом в коррупции, которая приведет нацию к гибели 29 января 2023 в 03:53 Размер текста - 17 + Дональд Трамп назвал Байдена и его команду коррумпированными радикалами Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Соединенные Штаты разрушаются при президенте Джо Байдене из-за коррупции его радикальных и эгоистичных соратников. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «При Байдене наша нация разрушается эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом», — заявил Трамп в ходе собрания Республиканской партии, запись выступления политик опубликовал в своей социальной сети Truth Social. По его мнению, власть в стране захватили «радикальные левые». Ранее бывший американский президент похвастался тем, что был бы способен завершить конфликт на Украине за один день, если бы оставался на своем посту. Он заявил, что сумел бы договориться с президентом России Владимиром Путиным о мирном урегулировании. Соединенные Штаты разрушаются при президенте Джо Байдене из-за коррупции его радикальных и эгоистичных соратников. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «При Байдене наша нация разрушается эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом», — заявил Трамп в ходе собрания Республиканской партии, запись выступления политик опубликовал в своей социальной сети Truth Social. По его мнению, власть в стране захватили «радикальные левые». Ранее бывший американский президент похвастался тем, что был бы способен завершить конфликт на Украине за один день, если бы оставался на своем посту. Он заявил, что сумел бы договориться с президентом России Владимиром Путиным о мирном урегулировании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям