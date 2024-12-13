Над Нью-Йорком появились загадочные дроны

NYP: неизвестные беспилотники появились в Нью-Йорке вслед за Нью-Джерси
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Над Нью-Йорком заметили неизвестные БПЛА
Над Нью-Йорком заметили неизвестные БПЛА Фото:

Неизвестные беспилотники были замечены в районе Бронкс в Нью-Йорке, что вызвало множество звонков в экстренные службы. Инцидент произошел рано утром 12 декабря, однако происхождение и местоположение дронов так и не было установлено.

«В четверг перед рассветом в Бронксе было замечено несколько беспилотников, из-за чего напуганные жители Нью-Йорка начали звонить на номер 911», — пишет The New York Post. Дроны «мистическим образом» исчезли, не оставив после себя никаких следов.

Аналогичные случаи наблюдались и в небе над штатом Нью-Джерси в последние недели. Поэтому сенатор Джон Брэмник призвал ввести в регионе режим чрезвычайного положения, пишет RT.

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Неизвестные беспилотники были замечены в районе Бронкс в Нью-Йорке, что вызвало множество звонков в экстренные службы. Инцидент произошел рано утром 12 декабря, однако происхождение и местоположение дронов так и не было установлено. «В четверг перед рассветом в Бронксе было замечено несколько беспилотников, из-за чего напуганные жители Нью-Йорка начали звонить на номер 911», — пишет The New York Post. Дроны «мистическим образом» исчезли, не оставив после себя никаких следов. Аналогичные случаи наблюдались и в небе над штатом Нью-Джерси в последние недели. Поэтому сенатор Джон Брэмник призвал ввести в регионе режим чрезвычайного положения, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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