На Украине арестованы деньги Дерипаски — 32 млн гривен

На Украине арестовали 32 млн гривен, принадлежащих крупнейшему в стране производителю алюминия. Об этом сообщается на официальном сайте офиса генерального прокурора Украины.
«По ходатайству офиса Генерального прокурора арестовано 32 млн грн крупнейшего на Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Средства на депозитном счете Гостаможслужбы», — говорится в пресс-релизе. В нем не называется фамилия предпринимателя, но СМИ передают, что речь идет о российском олигархе Олеге Дерипаске.
На Западе рассматривают возможность передавать замороженные и конфискованные средства россиян на Украину в качестве военной помощи. Экономист и политический аналитик Валерий Корнеев заявил, что если бы это произошло, то это бы означало прямое объявление войны, перелает телеканал 360.
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На Украине арестовали 32 млн гривен, принадлежащих крупнейшему в стране производителю алюминия. Об этом сообщается на официальном сайте офиса генерального прокурора Украины. «По ходатайству офиса Генерального прокурора арестовано 32 млн грн крупнейшего на Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Средства на депозитном счете Гостаможслужбы», — говорится в пресс-релизе. В нем не называется фамилия предпринимателя, но СМИ передают, что речь идет о российском олигархе Олеге Дерипаске. На Западе рассматривают возможность передавать замороженные и конфискованные средства россиян на Украину в качестве военной помощи. Экономист и политический аналитик Валерий Корнеев заявил, что если бы это произошло, то это бы означало прямое объявление войны, перелает телеканал 360.