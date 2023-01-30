Челябинский губернатор заявил о запуске нового вида ипотеки в регионе

Губернатор Алексей Текслер сообщил о первой компании, получившей промышленную ипотеку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области начала работать так называемая промышленная ипотека, позволяющая предприятиям получать займы на развитие производственных объектов. Об этом сообщил 31 января губернатор Алексей Текслер.

«В числе первых предприятий РФ, получивших льготный займ от „Сбербанка“, компания „Альтернатива“ из Трехгорного. Это крупный производитель металлоконструкций, комплектующих навесных и вентилируемых фасадов. Думаю, другие южноуральские предприятия также воспользуются возможностями промышленной ипотеки», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Он также добавил, что в дополнение к федеральной в Челябинской области готовится к запуску аналогичная программа на региональном уровне. По мнению главы области, эти меры будут эффективно содействовать поддержке импортозамещения и производства в условиях санкций.

Кредит на 33,6 млн рублей был предоставлен компании «Альтернатива» под 5% годовых на семь лет. По областной программе можно будет получить заем от 10 до 50 млн рублей на срок до 7 лет под процентную ставку 3-5% годовых. Ее условия позволят использовать средства займа на приобретение, строительство и реконструкцию объектов промышленной недвижимости на условиях софинансирования.

Запустить промышленную ипотеку под 5% годовых предложил президент России Владимир Путин. На эти кредиты могут рассчитывать фирмы, которые намерены приобрести готовые площади под производство. В начале сентября премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство исполнило поручение главы государства и подготовило соответствующее постановление.