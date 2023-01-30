В свердловском городе представлен новый шеф полиции, посадивший криминального авторитета

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков назначил начальником полиции Артемовского (Свердловская область) Артема Хомченко и представил его коллективу. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«В здании ОВД Артемовска состоялась официальная церемония представления личному составу нового руководителя. На эту должность <…> Александр Мешков назначил подполковника Артема Хомченко, который до этого возглавлял отдел полиции Слободо-Туринского района», – сообщил Горелых.
По его данным, Хомченко в 2004 году участвовал в раскрытии громкого дела криминального авторитета по прозвищу Белый. Преступник заколол мужчину, после чего скрылся, но благодаря Хомченко и его коллегам был задержан и отправлен в колонию. Ранее URA.RU сообщало о будущем назначении Хомченко, который жал представления коллективу.
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