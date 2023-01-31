Сенатор от ХМАО предложил способ спасения кинопрокатной отрасли в России

01 февраля 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Исаков был удивлен отрицательным ответом от Минкульта на свою инициативу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков предложил временно вернуть в прокат иностранные фильмы для поддержания кинопрокатной отрасли. Об этом он написал на своей странице в telegram-канале. «Совершенствование бизнес-процессов в отраслях, пострадавших от международных санкций, обсудили на совещании Комитета СФ по экономической политике. Сейчас фильмы не выходят с той ритмичностью, к которой привык зритель, а репертуарный голод и вовсе ставит всю отрасль под удар. Считаю, что в качестве временной меры необходимо как можно скорее разработать механизм по возвращению в прокат иностранных фильмов до тех пор, пока отечественного контента не будет достаточно для замещения», — написал Исаков. Политик уточнил, что направил письма в профильные ведомства, с проектом федерального закона, для поддержки кинопрокатной отрасли. Министерство культуры отрицательно отнеслось к данной инициативе, обосновав это незначительным снижением количества кинотеатров в стране и колоссальной поддержкой отрасли от государства в ближайшие годы. Но Исаков в свою очередь отметил, что плоды этих вложений появятся только через год или два, а для отрасли это может быть уже поздно. Ране URA.RU сообщало, что в России может появиться «параллельный прокат» и «принудительное лицензирование» зарубежных фильмов для сохранения отечественные киносети. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что для сохранения кинозалов отечественная индустрия должна производить вдвое больше фильмов. В среднем это 250-300 фильмов, а на данный момент снимается меньше 100. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков предложил временно вернуть в прокат иностранные фильмы для поддержания кинопрокатной отрасли. Об этом он написал на своей странице в telegram-канале. «Совершенствование бизнес-процессов в отраслях, пострадавших от международных санкций, обсудили на совещании Комитета СФ по экономической политике. Сейчас фильмы не выходят с той ритмичностью, к которой привык зритель, а репертуарный голод и вовсе ставит всю отрасль под удар. Считаю, что в качестве временной меры необходимо как можно скорее разработать механизм по возвращению в прокат иностранных фильмов до тех пор, пока отечественного контента не будет достаточно для замещения», — написал Исаков. Политик уточнил, что направил письма в профильные ведомства, с проектом федерального закона, для поддержки кинопрокатной отрасли. Министерство культуры отрицательно отнеслось к данной инициативе, обосновав это незначительным снижением количества кинотеатров в стране и колоссальной поддержкой отрасли от государства в ближайшие годы. Но Исаков в свою очередь отметил, что плоды этих вложений появятся только через год или два, а для отрасли это может быть уже поздно. Ране URA.RU сообщало, что в России может появиться «параллельный прокат» и «принудительное лицензирование» зарубежных фильмов для сохранения отечественные киносети. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что для сохранения кинозалов отечественная индустрия должна производить вдвое больше фильмов. В среднем это 250-300 фильмов, а на данный момент снимается меньше 100.