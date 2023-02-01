01 февраля 2023

Жена погибшего при задержании тагильчанина пыталась сдать его в наркологическое отделение

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина выпивал, поэтому жена привезла его в психиатрическую клинику Фото:

Жена Сергея Шамрина, погибшего при задержании в Нижнем Тагиле, сама привезла мужа в психиатрическую больницу, возле которой и произошел инцидент. У мужчины были проблемы с алкогольной зависимостью.

«Следственный комитет обладает информацией (имеется видеозапись с камер наблюдения), что Юлия сама привезла Сергея в психиатрическую больницу, чтобы сдать его в наркологическое отделение, где, в том числе, есть медицинская практика вывода пациентов из долгосрочного запоя», — сообщает издание «Реальный Тагил». Как стало известно журналистам, Юлия и Сергей вместе обратились к охраннику, чтобы мужчину пустили в медучреждение.

Однако охранник отказался помогать пьяному мужчине и его жене. «В ответ на это мужчина попытался прорваться на территорию больницы, охранники его остановили. Возникла потасовка. С камер видеонаблюдения видно, что Сергей Шамрин после этого долгое время шатался по территории, вел себя неадекватно, бросался на собаку. Юлия не делала попыток остановить мужа и увезти его домой, а сидела в машине за шлагбаумом проходной медучреждения», — рассказывают нижнетагильские журналисты.

К полицейским охранник обратился спустя время для того, чтобы мужчину увезли с территории больницы. Когда Сергея стали грузить в автозак, Юлия попыталась остановить сотрудников ППС, но затем случилась трагедия. Жена погибшего считает, что в смерти ее мужа частично виноваты полицейские.

Как заявил корреспонденту URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, рано обвинять полицейских, ведь принцип презумпции невиновности еще никто не отменял. «Избрание меры пресечения даже в вид содержания под стражей — это еще не подтверждение виновности сотрудников ППС полиции Нижнего Тагила. Такая мера, как правило, избирается с целью максимально объективного расследования обстоятельств произошедшей той или иной криминальной истории. Этот случай не исключение», — заявил Горелых.

Инцидент произошел 29 января, когда трое полицейских садили в свою машину Сергея Шамрина, устраивавшего беспорядки у психиатрической больницы. После задержания выяснилось, что мужчина скончался от перелома шейного позвонка. В отношении полицейских возбудили дело о превышении полномочий, двоих из них отправили под стражу.

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Жена Сергея Шамрина, погибшего при задержании в Нижнем Тагиле, сама привезла мужа в психиатрическую больницу, возле которой и произошел инцидент. У мужчины были проблемы с алкогольной зависимостью. «Следственный комитет обладает информацией (имеется видеозапись с камер наблюдения), что Юлия сама привезла Сергея в психиатрическую больницу, чтобы сдать его в наркологическое отделение, где, в том числе, есть медицинская практика вывода пациентов из долгосрочного запоя», — сообщает издание «Реальный Тагил». Как стало известно журналистам, Юлия и Сергей вместе обратились к охраннику, чтобы мужчину пустили в медучреждение. Однако охранник отказался помогать пьяному мужчине и его жене. «В ответ на это мужчина попытался прорваться на территорию больницы, охранники его остановили. Возникла потасовка. С камер видеонаблюдения видно, что Сергей Шамрин после этого долгое время шатался по территории, вел себя неадекватно, бросался на собаку. Юлия не делала попыток остановить мужа и увезти его домой, а сидела в машине за шлагбаумом проходной медучреждения», — рассказывают нижнетагильские журналисты. К полицейским охранник обратился спустя время для того, чтобы мужчину увезли с территории больницы. Когда Сергея стали грузить в автозак, Юлия попыталась остановить сотрудников ППС, но затем случилась трагедия. Жена погибшего считает, что в смерти ее мужа частично виноваты полицейские. Как заявил корреспонденту URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, рано обвинять полицейских, ведь принцип презумпции невиновности еще никто не отменял. «Избрание меры пресечения даже в вид содержания под стражей — это еще не подтверждение виновности сотрудников ППС полиции Нижнего Тагила. Такая мера, как правило, избирается с целью максимально объективного расследования обстоятельств произошедшей той или иной криминальной истории. Этот случай не исключение», — заявил Горелых. Инцидент произошел 29 января, когда трое полицейских садили в свою машину Сергея Шамрина, устраивавшего беспорядки у психиатрической больницы. После задержания выяснилось, что мужчина скончался от перелома шейного позвонка. В отношении полицейских возбудили дело о превышении полномочий, двоих из них отправили под стражу.
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