Пермякам предлагают покататься на мотосноубордах

В Хохловке Пермского края появилась программа катаний на мотосноубордах

Экипировку, в том числе шлем, выдадут организаторы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермякам предлагают новый вид зимних развлечений. В Хохловке можно покататься на мотосноубордах. Подробнее о коротких часовых и двухчасовых турах рассказали в группе пермского центра активностей на воде и Sup-борд станции «САП Серфинг» в соцсети «ВКонтакте».

«Вести с полей подъехали! Тут наши партнеры замутили крутые туры на мотосноубордах! Слышали о таком? Если кратко, то это как самокат для снега, только большой и с лыжей», — указано в описании новой услуги.

Катания происходят в Хохловке. Сейчас есть два маршрута катаний. Часовой — «К истокам реки Хохловка», где кататься придется преимущественно по полям, и двухчасовой «Пиратский» — маршрут идет по полям, по лесу, по реке — общая протяженность 25 километров.

Перед выездом группы для участников проводится инструктаж и обучение. На протяжении всего маршрута с туристами будет инструктор. Организаторы катаний выдают маски, шлем, фонарики для ног. О теплой одежде нужно позаботиться самостоятельно. Стоимость катаний: маршрут на 1 час — 1700 рублей; на 2 часа — 2900 рублей. Организаторы также сообщили, что сейчас прорабатываются и другие маршруты — получасовой будет стоить 1200 рублей.

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