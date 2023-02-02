02 февраля 2023

Ликвидатору пермского ритейлера-банкрота вдвое урезали вознаграждение

Суд вдвое снизил выплаты конкурсному управляющему «Виват-Трейд» Алексею Князеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурсный управляющий компании «Виват-Трейд» получит в два раза меньше денег Фото:

Вместо утвержденных 66,9 млн рублей конкурсный управляющий компании «Виват-Трейд» Алексей Князев получит 32,4 млн рублей. Это решение было озвучено после длительных разбирательств в суде, передают СМИ.

«Арбитражный суд Уральского округа принял резонансное решение, снизив размер процентов по вознаграждению конкурсному управляющему „Виват-Трейда“ Алексею Князеву с 66,9 до 32,4 млн рублей. Сократить сумму вознаграждения требовали в Управлении ФНС Пермского края», — указано на сайте «Коммерсант-Прикамье».

Первоначально суд разрешил Князеву сохранить на счетах должника более 68 млн рублей. В результате судебных процессов в прошлом году были утверждены итоговые проценты по вознаграждению. С этим не согласились специалисты ФНС и направили жалобу.

В конце 2017 года крупнейшую головную компания сети «Норман-Виват» — «Виват-Трейд» признали банкротом. Общая задолженность перед кредиторами превысила пяти млрд рублей.

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Вместо утвержденных 66,9 млн рублей конкурсный управляющий компании «Виват-Трейд» Алексей Князев получит 32,4 млн рублей. Это решение было озвучено после длительных разбирательств в суде, передают СМИ. «Арбитражный суд Уральского округа принял резонансное решение, снизив размер процентов по вознаграждению конкурсному управляющему „Виват-Трейда“ Алексею Князеву с 66,9 до 32,4 млн рублей. Сократить сумму вознаграждения требовали в Управлении ФНС Пермского края», — указано на сайте «Коммерсант-Прикамье». Первоначально суд разрешил Князеву сохранить на счетах должника более 68 млн рублей. В результате судебных процессов в прошлом году были утверждены итоговые проценты по вознаграждению. С этим не согласились специалисты ФНС и направили жалобу. В конце 2017 года крупнейшую головную компания сети «Норман-Виват» — «Виват-Трейд» признали банкротом. Общая задолженность перед кредиторами превысила пяти млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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