Ликвидатору пермского ритейлера-банкрота вдвое урезали вознаграждение

Суд вдвое снизил выплаты конкурсному управляющему «Виват-Трейд» Алексею Князеву

03 февраля 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Конкурсный управляющий компании «Виват-Трейд» получит в два раза меньше денег Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вместо утвержденных 66,9 млн рублей конкурсный управляющий компании «Виват-Трейд» Алексей Князев получит 32,4 млн рублей. Это решение было озвучено после длительных разбирательств в суде, передают СМИ. «Арбитражный суд Уральского округа принял резонансное решение, снизив размер процентов по вознаграждению конкурсному управляющему „Виват-Трейда“ Алексею Князеву с 66,9 до 32,4 млн рублей. Сократить сумму вознаграждения требовали в Управлении ФНС Пермского края», — указано на сайте «Коммерсант-Прикамье». Первоначально суд разрешил Князеву сохранить на счетах должника более 68 млн рублей. В результате судебных процессов в прошлом году были утверждены итоговые проценты по вознаграждению. С этим не согласились специалисты ФНС и направили жалобу. В конце 2017 года крупнейшую головную компания сети «Норман-Виват» — «Виват-Трейд» признали банкротом. Общая задолженность перед кредиторами превысила пяти млрд рублей.

Вместо утвержденных 66,9 млн рублей конкурсный управляющий компании «Виват-Трейд» Алексей Князев получит 32,4 млн рублей. Это решение было озвучено после длительных разбирательств в суде, передают СМИ. «Арбитражный суд Уральского округа принял резонансное решение, снизив размер процентов по вознаграждению конкурсному управляющему „Виват-Трейда“ Алексею Князеву с 66,9 до 32,4 млн рублей. Сократить сумму вознаграждения требовали в Управлении ФНС Пермского края», — указано на сайте «Коммерсант-Прикамье». Первоначально суд разрешил Князеву сохранить на счетах должника более 68 млн рублей. В результате судебных процессов в прошлом году были утверждены итоговые проценты по вознаграждению. С этим не согласились специалисты ФНС и направили жалобу. В конце 2017 года крупнейшую головную компания сети «Норман-Виват» — «Виват-Трейд» признали банкротом. Общая задолженность перед кредиторами превысила пяти млрд рублей.