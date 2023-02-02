Врачи заплатят свердловской школе за клевету на учительницу

03 февраля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Врачи Серовской городской больницы поставили неверный диагноз учительнице, в итоге ее уволили из школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Серовская городская больница (Свердловская область) заплатит 275 тысяч рублей школе №1 за то, что поставила неправильный диагноз учителю. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Рассмотрев материалы дела суд установил: между истцом и ответчиком был заключены договор о проведении обязательного психиатрического освидетельствования <…> Ответчиком были оказаны услуги <…> В отношении работника выдано заключение о наличии психического расстройства „генерализованное тревожное расстройство“, сделан вывод о противопоказаниях для осуществления для работы в организациях по обучению и воспитанию детей <…> Постановил: взыскать Серовской городской больницы 275 756 рублей убытков», — следует из материалов дела. На основании заключения комиссии учителя отстранили от работы, но преподаватель не согласилась с выводами врачей и обратилась в суд с требованием признать заключение незаконным. Суд встал на сторону истца, и учитель повторно прошла комиссию, по результатам которой к ней уже не было вопросов. Соответственно, приказ об отстранении преподавателя от работы признали незаконным. Женщине выплатили моральную компенсацию 228 тысяч рублей, также суд удовлетворил запрос школы на компенсацию. Серовская городская больница заплатит учреждению 275 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Серовская городская больница (Свердловская область) заплатит 275 тысяч рублей школе №1 за то, что поставила неправильный диагноз учителю. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Рассмотрев материалы дела суд установил: между истцом и ответчиком был заключены договор о проведении обязательного психиатрического освидетельствования <…> Ответчиком были оказаны услуги <…> В отношении работника выдано заключение о наличии психического расстройства „генерализованное тревожное расстройство“, сделан вывод о противопоказаниях для осуществления для работы в организациях по обучению и воспитанию детей <…> Постановил: взыскать Серовской городской больницы 275 756 рублей убытков», — следует из материалов дела. На основании заключения комиссии учителя отстранили от работы, но преподаватель не согласилась с выводами врачей и обратилась в суд с требованием признать заключение незаконным. Суд встал на сторону истца, и учитель повторно прошла комиссию, по результатам которой к ней уже не было вопросов. Соответственно, приказ об отстранении преподавателя от работы признали незаконным. Женщине выплатили моральную компенсацию 228 тысяч рублей, также суд удовлетворил запрос школы на компенсацию. Серовская городская больница заплатит учреждению 275 тысяч рублей.