Глава Минпромторга РФ Мантуров посетил челябинские ОПК

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Мантуров на Тнф. Тюмень , мантуров денис
Мантуров высоко оценил деятельность челябинских предприятий ОПК Фото:

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посетил несколько промышленных предприятий Челябинской области, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Его сопровождали полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и глава региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства области.

«Они качественно справляются с совмещением процессов модернизации и наращиванием объемов производства. Параллельно обеспечивают наращивание объемов производства гражданской продукции и продукции оборонно-промышленного комплекса», — заявил Мантуров после посещения завода «Пластмасс», Челябинского кузнечно-прессового завода и Челябинского тракторного завода.

Текслер отметил, что в регионе зарегистрировано свыше ста предприятий ОПК, которые полностью загружены заказами. Кроме того, он поблагодарил Мантурова за поддержку промышленности области.

Ранее стало известно, что Мантуров прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область. Он высоко оценил деятельность предприятий ОПК.

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посетил несколько промышленных предприятий Челябинской области, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Его сопровождали полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и глава региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства области. «Они качественно справляются с совмещением процессов модернизации и наращиванием объемов производства. Параллельно обеспечивают наращивание объемов производства гражданской продукции и продукции оборонно-промышленного комплекса», — заявил Мантуров после посещения завода «Пластмасс», Челябинского кузнечно-прессового завода и Челябинского тракторного завода. Текслер отметил, что в регионе зарегистрировано свыше ста предприятий ОПК, которые полностью загружены заказами. Кроме того, он поблагодарил Мантурова за поддержку промышленности области. Ранее стало известно, что Мантуров прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область. Он высоко оценил деятельность предприятий ОПК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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