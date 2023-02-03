Глава Минпромторга РФ Мантуров посетил челябинские ОПК

Мантуров высоко оценил деятельность челябинских предприятий ОПК Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посетил несколько промышленных предприятий Челябинской области, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Его сопровождали полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и глава региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства области.

«Они качественно справляются с совмещением процессов модернизации и наращиванием объемов производства. Параллельно обеспечивают наращивание объемов производства гражданской продукции и продукции оборонно-промышленного комплекса», — заявил Мантуров после посещения завода «Пластмасс», Челябинского кузнечно-прессового завода и Челябинского тракторного завода.

Текслер отметил, что в регионе зарегистрировано свыше ста предприятий ОПК, которые полностью загружены заказами. Кроме того, он поблагодарил Мантурова за поддержку промышленности области.

Ранее стало известно, что Мантуров прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область. Он высоко оценил деятельность предприятий ОПК.